Тарпищев заявил, что Медведев должен выйти в полуфинал Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона.

«Даня по логике должен «укатывать» соперника. Вопрос в том, что на турнире он не играет слету практически и от этого прогнозируем. А так по физике хорошо смотрится, и быстро восстанавливается, тем более у него щадящий матч в предыдущем круге», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале Медведев сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом. 27-летний спортсмен впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.