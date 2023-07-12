Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:44

Тарпищев заявил, что Медведев должен выйти в полуфинал Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона.

«Даня по логике должен «укатывать» соперника. Вопрос в том, что на турнире он не играет слету практически и от этого прогнозируем. А так по физике хорошо смотрится, и быстро восстанавливается, тем более у него щадящий матч в предыдущем круге», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале Медведев сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом. 27-летний спортсмен впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Новак Джокович и&nbsp;Андрей Рублев. Ставка на Медведева. Рублев и Сафиуллин покинули Уимблдон

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев — о матче с Юбенксом: «Он феерит. Я должен буду показать 100 процентов»
Медведев заставил соперника попасть мячом в стакан с пивом. Россиянин неудержим на Уимблдоне
Джокович выиграл 13-й тай-брейк подряд в турнире «Большого шлема»
Медведев: «Если бы я мог обменять все свои результаты в туре на победу на «Шлеме», я бы так и сделал»
Медведев — во второй неделе «Шлема» впервые в сезоне. Россиянин обыграл главного теннисного «качка»
Медведев — о матче с Фучовичем: «Было сложно. Мартон хорошо играет на траве, а я еще недостаточно хорош»
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Ольховский: «Если Рублев продолжит так играть, то сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»
Мирру обвинили в лайках под постами Лепса. Антироссийская истерика в британских СМИ
Свентек — о поражении от Свитолиной: «Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»
Медведев в борьбе за полуфинал. Онлайн-трансляция среды на Уимблдоне
Сафиуллин: «В этом году на Уимблдоне я чувствовал большую поддержку»
Свентек: «Хочу, чтобы Свитолина выиграла Уимблдон. Сказала ей об этом у сетки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек — о поражении от Свитолиной: «Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»

Ольховский: «Если Рублев продолжит так играть, то сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»