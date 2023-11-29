Фоден — о матче над «Лейпцигом»: «Победа далась нам намного сложнее, чем мы ожидали»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

«Работа выполнена, но это было непросто. Возможно, это далось нам намного сложнее, чем мы ожидали. Очень небрежный первый тайм с нашей стороны, далеко не лучший. Иногда нужно преодолевать такие ситуации, чтобы стать великой командой, и я очень доволен вторым таймом, тем, как мы продолжали идти. Нам нужен был только один гол, чтобы вернуться в игру, и мы это знали.

Разговор с Гвардиолой во время матча? Он дал мне информацию, которую я мог бы передать команде, и я изо всех сил старался ее донести. Надеюсь, они прислушались. Он был настолько хорош в деталях во втором тайме, что казалось, что у нас появился лишний игрок в центре поля», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.

На дубль Лои Опенды хозяева ответили точными ударами Эрлина Холанна, Фила Фодена и Хулиана Альвареса. На 76-й минуте ВАР отменил гол немецкой команды из-за офсайда. При этом «Сити» уступал со счетом 0:2 к 55-й минуте.

После пятого тура «Манчестер Сити» с 15 очками занимает первое место в группе G, «Лейпциг» с 9 очками на второй строчке, «Янг Бойз» (4 очка) — на третьем месте, «Црвена Звезда (1 очко) — на последнем.