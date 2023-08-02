Агент Чистякова заявил, что футболист избежал серьезной травмы после матча с «Ростовом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после повреждения, полученного в матче с «Ростовом» (1:1).

Игрок получил травму и был заменен на 17-й минуте встречи, вместо него на поле появился Страхиня Эракович.

«К счастью, все обошлось. Пару дней у него уйдет на восстановление, будет делать процедуры. Но к матчу с «Динамо» он должен быть в заявке», — сказал Талаев «СЭ».

«Зенит» проведет матч 3-го тура РПЛ против «Динамо» 6 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.