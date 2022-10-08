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Сегодня, 21:51

Юран — о возможной работе в «Локомотиве»: «С большим удовольствием, если поступит предложение!»

Юран заявил, что готов возглавить «Локомотив» после отставки Циннбауэра
Микеле Антонов
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что готов возглавить московский «Локомотив» после отставки Йозефа Циннбауэра.

— Вы постоянно говорите, что скоро будете работать в клубе РПЛ. Сейчас «Локомотив» уволил Циннбауэра. Вы что-то знали?

— Не хочу сейчас говорить, знал, не знал. Просто скоро вы узнаете, в каком клубе.

— Скоро — это примерно какой промежуток времени?

— Не знаю, может, день, может, два, три.

— То есть это может быть «Локомотив»?

— Я этого не говорил. Говорил только то, что скоро буду работать.

— Готовы ли вы спасти «Локомотив» от вылета?

— Не раз был в этой ситуации. Это клуб с большими традициями. Считаю, «Локомотив» — один из лучших клубов у нас. Большая армия болельщиков. Знаю, как эту задачу решать, в которой оказался «Локомотив». Конечно, с большим удовольствием, если поступит предложение!

— Обращались ли к вам за все время вашего тренерства из «Локомотива»?

— Нет, не обращались.

Сергей Юран
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