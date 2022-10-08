Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:23

Чорлука отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»: «Опоздали с решением на полгода»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что считает запоздалым решение клуба уволить главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора клуба Томаса Цорна.

Хорват отметился в комментариях в социальных сетях под постом о переменах в руководстве команды.

«Опоздали с решением на полгода», — написал Чорлука.

Поражение от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ стало для «Локомотива» пятым подряд в чемпионате России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации «СЭ», клуб рассматривает кандидатуру Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду «Локо» Юрия Семина.

Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Баринов взял на себя ответственность за большую часть поражений «Локомотива»
Стало известно, когда «Локомотив» определится с новым главным тренером
«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
Точилин — о разгроме «Локомотива»: «Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает»
«Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера, Бориса Ротенберга на место спортдира
Юран — о возможной работе в «Локомотиве»: «С большим удовольствием, если поступит предложение!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стало известно, когда «Локомотив» определится с новым главным тренером

Баринов взял на себя ответственность за большую часть поражений «Локомотива»