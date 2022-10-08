Чорлука отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»: «Опоздали с решением на полгода»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что считает запоздалым решение клуба уволить главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора клуба Томаса Цорна.

Хорват отметился в комментариях в социальных сетях под постом о переменах в руководстве команды.

«Опоздали с решением на полгода», — написал Чорлука.

Поражение от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ стало для «Локомотива» пятым подряд в чемпионате России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации «СЭ», клуб рассматривает кандидатуру Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду «Локо» Юрия Семина.