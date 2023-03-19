0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Джикия выбыл на три недели и пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выбыл на три недели из-за мышечной травмы, которую получил в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Джикия покинул поле на 76-й минуте встречи из-за повреждения.

«Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через 3 недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждем возвращения на поле!» — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Таким образом, Джикия из-за травмы пропустит матчи сборной России против Ирака (23 марта) и Ирана (26 марта). Также футболист с большой долей вероятности не сыграет в матчах «Спартака» против «Ахмата» (21-й тур РПЛ, 1 апреля), «Урала» (полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, 5 апреля) и «Динамо» (22-й тур РПЛ, 8 апреля).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник принял участие в 26 матчах «Спартака» во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

dsadadad
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Кривцов считает, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» арбитр все решения принял по делу
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Желаю нам и «Химкам» хорошей игры»
Попов: «Надо просто признать, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате»
Орещук: «Тюкавин заслуженно вышел в качестве капитана «Динамо» на матч с «Уралом»
Нагорных о победе «Локомотива» над «Краснодаром»: «Пережил состояние, когда требуется дефибриллятор. Почти инфаркт»
«Химки» — «Ростов»: Уткин, Комличенко и Садыгов появятся на поле с первых минут
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Кавазашвили: «Абаскаль — спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов»
Шикунов объяснил, зачем Карпин вызвал в сборную Головина и Миранчука
Азмун пропустит товарищеский матч против сборной России
Первый тренер Головина заявил, что не в курсе повреждения игрока
Хлусевич назвал прекрасным уровень соперников сборной России в товарищеских играх
Агент Тюкавина: «Косте хочется приехать в сборную не для того, чтобы просто посидеть на скамейке для галочки»
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Локомотива» Смольникова в матче с «Краснодаром»
Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Желаю нам и «Химкам» хорошей игры»

Юран — о натурализации игроков: «Давайте закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ»