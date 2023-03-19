Джикия выбыл на три недели и пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выбыл на три недели из-за мышечной травмы, которую получил в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Джикия покинул поле на 76-й минуте встречи из-за повреждения.

«Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через 3 недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждем возвращения на поле!» — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Таким образом, Джикия из-за травмы пропустит матчи сборной России против Ирака (23 марта) и Ирана (26 марта). Также футболист с большой долей вероятности не сыграет в матчах «Спартака» против «Ахмата» (21-й тур РПЛ, 1 апреля), «Урала» (полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, 5 апреля) и «Динамо» (22-й тур РПЛ, 8 апреля).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник принял участие в 26 матчах «Спартака» во всех турнирах и сделал две голевые передачи.