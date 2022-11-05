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Сегодня, 21:34

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Сейчас Галактионов наш тренер, все остальное — позже»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».

— Много слухов вокруг ухода Галактионова. Можете нам что-то рассказать про это?

— Что я должен рассказать. Сейчас он наш тренер. Я уже много игр говорю. У нас с ним контракт. Он выводит, тренирует команду. Все остальное — позже.

— Переговоры идут с «Локомотивом»?

— У кого?

— У вас.

— У меня нет.

— Может быть, на более высоком уровне?

— Нет, не знаю об этом. У меня не идут переговоры.

— Вам не кажется, что вся эта шумиха влияет на ваши результаты?

— Сегодня победа. Давайте про сегодняшнюю игру. На футбол влияет все. На результат тоже влияет все. Сегодня победа — мы радуемся победе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Михаил Галактионов
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