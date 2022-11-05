Сегодня, 21:34
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».
— Много слухов вокруг ухода Галактионова. Можете нам что-то рассказать про это?
— Что я должен рассказать. Сейчас он наш тренер. Я уже много игр говорю. У нас с ним контракт. Он выводит, тренирует команду. Все остальное — позже.
— Переговоры идут с «Локомотивом»?
— У кого?
— У вас.
— У меня нет.
— Может быть, на более высоком уровне?
— Нет, не знаю об этом. У меня не идут переговоры.
— Вам не кажется, что вся эта шумиха влияет на ваши результаты?
— Сегодня победа. Давайте про сегодняшнюю игру. На футбол влияет все. На результат тоже влияет все. Сегодня победа — мы радуемся победе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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