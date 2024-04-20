Мостовой: «Круто, если бы Юран взял меня в тренерский штаб «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении Сергея Юрана на должность главного тренера московской команды.

«Справится ли Юран с давлением в «Спартаке»? Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл — уволили. В футболе все одинаково», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он отметил, что был бы рад приходу Юрана в «Спартак».

«Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял», — добавил специалист.

Юран с апреля 2023 года возглавляет «Пари НН». После 23 матчей нижегородцы с 28 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.