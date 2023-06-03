«Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ с «Енисеем» и «Родиной»

«Пари НН» и «Факел» примут участие в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ.

По итогам сезоне-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место, набрав 30 очков в 30 матчах, а «Факел» — 14-ю строчку (30). При равенстве очков у двух команд нижегородцы опередили воронежский клуб по личным встречам (3:1, 0:1).

В стыковых матчах команды РПЛ встретятся с «Енисеем» и «Родиной», которые в первой лиги заняли четвертое и пятое места соответственно. «Алания», занявшая третье место, не получила от РФС лицензию для участия в премьер лиги.

Таким образом, в стыках «Пари НН» сыграет с «Родиной», а «Факел» — с «Енисеем».

Клубы из первой лиги проведут первые матчи дома, ответные — в гостях. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.