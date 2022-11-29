Роман Ротенберг о назначении брата в «Локомотив»: «Боря с пяти лет в футболе. Он может многое передать молодым»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение своего брата Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» — сказал Ротенберг «СЭ».

29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола.