Роман Ротенберг о назначении брата в «Локомотив»: «Боря с пяти лет в футболе. Он может многое передать молодым»

Сегодня, 15:09
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение своего брата Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» — сказал Ротенберг «СЭ».
29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
Arkadiy1976
С пяти лет в футболе, а с шести нефть добывает
29.11.2022
Дм
Ещё Ротенберги есть? Нет? Ждать ли ещё где то или всё?
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Вы где-то выискали "паранойю"? Долго искали, а? - И почему вас так задевает простая констатация, что МОСКВИЧИ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ И ЯСНО ПОНИМАТЬ СВОЁ МЕСТО, а?
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Наверное. Но ехать к вам неохота. Не все такие подвижники, как вам бы хотелось.
29.11.2022
Андрей
Ну, ты-то нав. готов, на что-то путное в футболе? :face_with_monocle:
29.11.2022
Андрей
Его играющим тренером чтоли назначили? :angry:
29.11.2022
Mv Mv
научит как лавку протирать. И чтоб мозолей на заднице не было
29.11.2022
Sergey Sparker
"Думаю, он может многое передать молодым". Деньги будет передавать молодым? Это же здорово! Папка башляет?
29.11.2022
Евгеша Батиков за КПРФ
в пердиве тоже нужен свой гегемон))) Рубин пока не тянет)))
29.11.2022
svi_57
Были немцы, пришли Ротенберги!!
29.11.2022
_alex©
+100500. Жалко уже Локомотив, воруют почем зря, а страдают в первую очередь болельщики клуба.
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Слышь, ты, резкий как ситро. Перескакивать с темы футбола и управления футболом -- не великого ума признак. - И если ты убеждён, что в Донбассе воюют исключительно одни москвичи -- то пошёл бы ты проверить свои данные. А можешь прогуляться по Зарядью и пересчитать жрущих тыквенное латте уклонистов. Ишь, взвился он. Вожжа под хвост попала.
29.11.2022
Vitaly D
А почему Ротенберги не в военкомате ?
29.11.2022
Koira1
Идиотизм крепчает.
29.11.2022
Gordon
Слышь ты, разговорчивый, тебя познакомить с москвичом, который с 14 года на Донбассе воюет? Давай. Потом с тем, что от тебя останется, продолжим. Утомил немного, смешной )
29.11.2022
Gordon
Ну наконец-то :))))))))))))))))))))))))))))))) Давненько не было паранойи антимосковской :))))))))))) Ещё, ещё давай :))))))))))))
29.11.2022
Gordon
Ага. Рома, который с 5 лет в хоккее, как я посмотрю, так много дал нашему хоккею, что побеждать перестали в принципе, а таланты некогда великой хоккейной державы почти перестали появляться как таковые. Посмотрим, чем ответит братцу Боря.
29.11.2022
True Timati
Такой же как ты спец, Ромка. Не Ротенберги, а спасители России, ... вашу мать!
29.11.2022
ViktorDiktor****
В Локо он сыграл 10 ( далеко неполных) игр с 2016 по 2022 год :point_left::upside_down:
29.11.2022
КонтраБасист
Господи, как же у нас за 30 лет отупели люди... Вкусно и точка - наше все.
29.11.2022
shpasic
Борис Ротенберг на пресс-конференции: «Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берёшь мяч, идёшь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлёт идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».
29.11.2022
КонтраБасист
А те, кто у руля молодежек других команд, знают, что такое футбол или только бабло с родителей собирать могут? Отсюда все и проблемы. Зря смеетесь с Роттенбергов. Он мог кутить припеваючи и бабло прожигать, а не травмы получать. Да, уровень, конечно, не Гаттузо, но опыт-то есть? И деньги есть, и дело любит. Что еще надо?
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Типа, у него денег нет и никакого более беззаботного способа, чем связаться с командой из зоны переходных матчей -- он придумать не в состоянии. Ага, ага. )))
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Расскажи, где это я вас хоть в чём-то виню? Как вообще можно винить инвалидов тела и мозга за их (за вашу) ущербность? - Ничего кроме жалости -- пусть и унизительной для вас -- в моих словах не присутствует. Вы не виноваты, что вы такие недотёпы и недоделки. Это не вина ваша, а беда.
29.11.2022
НХЛ-СИЛА
правильно, лучше молодежку портить ...
29.11.2022
НХЛ-СИЛА
питерские дурики во всём Москву всегда винят...
29.11.2022
Grumble79
Забавно)
29.11.2022
КонтраБасист
Не, ну если серьезно - что лучше, управленец с деньгами и с каким-никаким опытом игры в футбол или далекий от спорта чиновник или очередная Зарема? Тем более, что он начнет не с ГТ Локомотива, а с молодежки.
29.11.2022
КонтраБасист
Он туда за бабками идет, не иначе.
29.11.2022
ФК Зенит всея Руси
Почему-то город Москва ну никак не способен обеспечить себя достойными специалистами и приличными руководителями. Начиная с Динамо(Москва), которым лет тридцать рулит мой сосед по двору Степашин, и практически на каждой ключевой должности. Почему-то из москвичей вырастают сплошь жирные избалованные лентяи, ни на что путное не годные.
29.11.2022
Vitamin007
Нормально так! Куражатся ребята... завели себе "игрушки", князья штопаные! А толку для развития и болел- ноль. Клоунада!
29.11.2022
Адекватный спартач
Молодым родственникам с аналогичной фамилией?
29.11.2022
НХЛ-СИЛА
будет передавать свой опыт молодым , как правильно сидеть на лавке и продлять контракт.
29.11.2022
Адекватный спартач
За 6 лет в Локо сей товарищ сыграл меньше 50 матчей. Ну, наверное, это много :)
29.11.2022
vladmad_75
Не отыграл, а на лавке отсидел. Бардак в Локо продолжается. С.уки. Когда же вы нажрётесь?
29.11.2022
НХЛ-СИЛА
Когда уже закончится эта бредятина с ротенбергами....
29.11.2022