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30 марта, 22:42

«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба

«Спартак» повторил антирекорд клуба по безголевой серии в РПЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
«Спартак» — «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» все еще не может забить первый гол в чемпионате в 2024 году.

После ничьей с «Зенитом» и поражения от «Факела» красно-белые не справились и с «Уралом» (0:0). Команда Абаскаля повторила клубный антирекорд в высшем российском дивизионе. В 1993-м подобный провал постиг Олега Романцева, в 2003-м — Владимира Федотова, а в 2014-м — Дмитрия Гунько.

Кстати, теперь для повторения худшей спартаковской серии достаточно будет не забивать на протяжении 17 минут в следующем туре против «Динамо».

Все случаи, когда «Спартак» не забивал в трех матчах чемпионата подряд

Сезон

Тренер

Дата

Соперник

Счет

Минуты без голов

1993

Олег Романцев

20 сентября

Торпедо (д)

0:0

297

24 сентября

Текстильщик (г)

0:0

3 октября

Ротор (г)

0:1

2003

Владимир Федотов

20 октября

ЦСКА (д)

0:0

307

25 октября

Спартак-Алания (г)

0:3

1 ноября

Торпедо-Металлург (д)

0:2

2013/14

Дмитрий Гунько

22 марта

Краснодар (г)

0:4

284

30 марта

Локомотив (г)

0:0

4 апреля

Урал (д)

0:1

2023/24

Гильермо Абаскаль

2 марта

Зенит (г)

0:0

290

10 марта

Факел (д)

0:2

30 марта

Урал (д)

0:0

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
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