30 марта, 22:42
«Спартак» все еще не может забить первый гол в чемпионате в 2024 году.
После ничьей с «Зенитом» и поражения от «Факела» красно-белые не справились и с «Уралом» (0:0). Команда Абаскаля повторила клубный антирекорд в высшем российском дивизионе. В 1993-м подобный провал постиг Олега Романцева, в 2003-м — Владимира Федотова, а в 2014-м — Дмитрия Гунько.
Кстати, теперь для повторения худшей спартаковской серии достаточно будет не забивать на протяжении 17 минут в следующем туре против «Динамо».
Все случаи, когда «Спартак» не забивал в трех матчах чемпионата подряд
|
Сезон
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты без голов
|
1993
|
Олег Романцев
|
20 сентября
|
Торпедо (д)
|
0:0
|
297
|
|
|
24 сентября
|
Текстильщик (г)
|
0:0
|
|
|
|
3 октября
|
Ротор (г)
|
0:1
|
|
2003
|
Владимир Федотов
|
20 октября
|
ЦСКА (д)
|
0:0
|
307
|
|
|
25 октября
|
Спартак-Алания (г)
|
0:3
|
|
|
|
1 ноября
|
Торпедо-Металлург (д)
|
0:2
|
|
2013/14
|
Дмитрий Гунько
|
22 марта
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
284
|
|
|
30 марта
|
Локомотив (г)
|
0:0
|
|
|
|
4 апреля
|
Урал (д)
|
0:1
|
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
2 марта
|
Зенит (г)
|
0:0
|
290
|
|
|
10 марта
|
Факел (д)
|
0:2
|
|
|
|
30 марта
|
Урал (д)
|
0:0
|