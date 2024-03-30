«Спартак» все еще не может забить первый гол в чемпионате в 2024 году.

После ничьей с «Зенитом» и поражения от «Факела» красно-белые не справились и с «Уралом» (0:0). Команда Абаскаля повторила клубный антирекорд в высшем российском дивизионе. В 1993-м подобный провал постиг Олега Романцева, в 2003-м — Владимира Федотова, а в 2014-м — Дмитрия Гунько.

Кстати, теперь для повторения худшей спартаковской серии достаточно будет не забивать на протяжении 17 минут в следующем туре против «Динамо».

Все случаи, когда «Спартак» не забивал в трех матчах чемпионата подряд