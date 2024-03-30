Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

«Спартак» в матче 22-го тура не смог обыграть на своем поле «Урал» (0:0) и не смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с командами Виктора Гончаренко.

В последний раз белорусский специалист уступал красно-белым еще во время работы с ЦСКА. Да и то в дополнительное время кубковой встречи. Всего на счету Гончаренко девять побед во главе «Кубани», «Уфы», ЦСКА «Краснодара» и «Урала». При этом все четыре его неудачи пришлись на период работы с красно-синими. В дерби его одолели Массимо Каррера (дважды), Олег Кононов и Доменико Тедеско.

Все матчи клубов Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата Турнир Клуб Гончаренко Тренер «Спартака» Счет Голы 28.04.2014 Чемпионат Кубань Дмитрий Гунько 2:0 И.Попов-2 02.11.2014 Чемпионат Кубань Мурат Якин 3:3 Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски 25.09.2016 Чемпионат Уфа Массимо Каррера 1:0 Фатаи 30.04.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:2 А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков 12.08.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 2:1 Щенников, Витинью — Пашалич 10.12.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 0:3 Промес-2, Пашалич 23.09.2018 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:1 Влашич — Фернанду 06.04.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 2:0 Сигурдссон-2 19.08.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 1:2 Мариу Фернандес — Жиго-2 04.03.2020 Кубок ЦСКА Доменико Тедеско 2:3 (д.в.) Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон 30.06.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 2:0 Влашич-2 13.09.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 3:1 Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе 21.11.2021 Чемпионат Краснодар Руй Витория 2:1 Кордоба, Крыховяк — Соболев 04.03.2023 Чемпионат Урал Гильермо Абаскаль 2:2 Влут, Бикфалви — Литвинов-2 14.03.2023 Кубок Урал Гильермо Абаскаль 1:1 Железнов — Промес 04.04.2023 Кубок Урал Гильермо Абаскаль 2:1 Сиссе, Сунгатулин — Бальде 11.08.2023 Чемпионат Урал Гильермо Абаскаль 3:2 Мишкич, Егорычев, Бикфалви — Бонгонда, Соболев 30.03.2024 Чемпионат Урал Гильермо Абаскаль 0:0 -

Итого: +9=5-4, мячи 30-23.