Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 22:36

Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

Кирилл Бурдаков
Статистик
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» в матче 22-го тура не смог обыграть на своем поле «Урал» (0:0) и не смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с командами Виктора Гончаренко.

В последний раз белорусский специалист уступал красно-белым еще во время работы с ЦСКА. Да и то в дополнительное время кубковой встречи. Всего на счету Гончаренко девять побед во главе «Кубани», «Уфы», ЦСКА «Краснодара» и «Урала». При этом все четыре его неудачи пришлись на период работы с красно-синими. В дерби его одолели Массимо Каррера (дважды), Олег Кононов и Доменико Тедеско.

Все матчи клубов Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата

Турнир

Клуб Гончаренко

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

Дмитрий Гунько

2:0

И.Попов-2

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

Мурат Якин

3:3

Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски

25.09.2016

Чемпионат

Уфа

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

30.04.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

12.08.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

10.12.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

0:3

Промес-2, Пашалич

23.09.2018

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

06.04.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

2:0

Сигурдссон-2

19.08.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

1:2

Мариу Фернандес — Жиго-2

04.03.2020

Кубок

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:3 (д.в.)

Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон

30.06.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

13.09.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

3:1

Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

21.11.2021

Чемпионат

Краснодар

Руй Витория

2:1

Кордоба, Крыховяк — Соболев

04.03.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

2:2

Влут, Бикфалви — Литвинов-2

14.03.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

1:1

Железнов — Промес

04.04.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

2:1

Сиссе, Сунгатулин — Бальде

11.08.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

3:2

Мишкич, Егорычев, Бикфалви — Бонгонда, Соболев

30.03.2024

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

0:0

-

Итого: +9=5-4, мячи 30-23.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: они расстанутся весной 2024 года?
Грушевский: «Судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от итогов сезона»
Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах
«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
Абаскаль объяснил невыход Угальде в стартовом составе «Спартака» в матче с «Уралом»
Абаскаль — перед игрой с «Уралом»: «Стартовый состав «Спартака» мне подсказывает бог»
Рианчо: «Увольнение Абаскаля по ходу сезона только навредит «Спартаку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — о словах Абаскаля про Бога: «Так Жданова и Матыцина еще никто не называл»

Гончаренко: «Очень эмоциональный матч со «Спартаком», много единоборств»