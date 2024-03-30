30 марта, 22:36
«Спартак» в матче 22-го тура не смог обыграть на своем поле «Урал» (0:0) и не смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с командами Виктора Гончаренко.
В последний раз белорусский специалист уступал красно-белым еще во время работы с ЦСКА. Да и то в дополнительное время кубковой встречи. Всего на счету Гончаренко девять побед во главе «Кубани», «Уфы», ЦСКА «Краснодара» и «Урала». При этом все четыре его неудачи пришлись на период работы с красно-синими. В дерби его одолели Массимо Каррера (дважды), Олег Кононов и Доменико Тедеско.
Все матчи клубов Виктора Гончаренко против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Дмитрий Гунько
|
2:0
|
И.Попов-2
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Мурат Якин
|
3:3
|
Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
30.04.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
12.08.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
10.12.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
0:3
|
Промес-2, Пашалич
|
23.09.2018
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
06.04.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
2:0
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
1:2
|
Мариу Фернандес — Жиго-2
|
04.03.2020
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:3 (д.в.)
|
Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон
|
30.06.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
|
13.09.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе
|
21.11.2021
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Руй Витория
|
2:1
|
Кордоба, Крыховяк — Соболев
|
04.03.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
|
Влут, Бикфалви — Литвинов-2
|
14.03.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
1:1
|
Железнов — Промес
|
04.04.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:1
|
Сиссе, Сунгатулин — Бальде
|
11.08.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
3:2
|
Мишкич, Егорычев, Бикфалви — Бонгонда, Соболев
|
30.03.2024
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
0:0
|
-
Итого: +9=5-4, мячи 30-23.