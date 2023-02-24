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Быстров о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо: «Кто следующий? Промес?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поздравил бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.

«И снова про «Зенит». Отличные новости для питерской команды — два сильных футболиста теперь не считаются легионерами.

Поздравляю с таким прекрасным приобретением.

Кто следующий? Промес?» - написал Быстров в Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому. Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.

Владимир Быстров
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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