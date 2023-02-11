Владимир Гранат: «У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат сравнил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем непростой футболист и для нашего чемпионата — звезда. У Дзюбы, как и у Криштиану, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности. Сейчас Артем попал в свою стезю, чемпионат России он знает хорошо, поэтому ему в РПЛ будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет «Локомотиву» выбраться из такой трудной турнирной ситуации», — цитирует Граната Metaratings.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.