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Сегодня, 16:40

Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»

Отдел футбола «СЭ»
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметила победу команды в матче 12-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).

«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», — заявила Зарема.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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