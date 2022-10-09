Сегодня, 16:40
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметила победу команды в матче 12-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).
«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», — заявила Зарема.
«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.