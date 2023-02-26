Из-за скандала с бананом Роберто Карлос хотел завершить карьеру. Виновника искали 9 месяцев, но не наказали

Российский футбол только вернулся после зимней паузы, но уже спровоцировал большой скандал: во время кубкового матча «Волга» — «Зенит» в хавбека питерского клуба Вендела кинули банан. Клуб из Ульяновска уже ищет нарушителя и обещает: виновник будет наказан.
Это не первый случай в новейшей истории: самый резонансный случай с брошенным бананом связан с другим бразильцем — Роберто Карлосом.
В 2011 году экс-защитник «Реала» выступал за «Анжи» и в Самаре пережил те же эмоции, что и Вендел в Ульяновске.
22 июня 2011 года «Анжи» обыгрывал в гостях «Крылья Советов» (3:0). Шла 90-я минута, когда с трибун на поле прилетел банан. В этот момент Роберто Карлос пытался начать атаку с левого фланга, однако игру остановили из-за фола. Через секунду бразилец заметил фрукт.
Защитник «Анжи» что-то крикнул в адрес трибун, которые начали освистывать звезду махачкалинцев. В итоге Карлоса заменили. Покидая поле с недовольным видом, он качал головой и разводил руками. На скамейку Роберто сел, укрыв лицо полотенцем.
На послематчевой пресс-конференции Гаджи Гаджиев признавался, что лидер команды не сдержал слез.
«Замена Карлоса связана с протестом и негодованием. На скамейке он сидел, закрывшись полотенцем, и, кажется, плакал. Я попросил игроков отвести его к болельщикам «Анжи», но рана, конечно же, осталась. Я найду слова и объясню ему, что процент любящих его людей в Самаре больше, чем подонков».
Инцидент вызвал широкий резонанс в российском футболе: звучали призывы снять очки с «Крыльев Советов», а к болельщику, бросившего банан, — применить самые жесткие меры наказания.
Конечно, сказался масштаб футболиста — Роберто Карлос приехал в Россию в статусе чемпиона мира, победителя Лиги чемпионов и звезды мирового уровня. Он требовал, чтобы виновник был найден и наказан. И признавался, что всерьез раздумывал об уходе из футбола.
«После событий в Самаре мне пришла в голову мысль о завершении карьеры. Но я решил продолжить... Однако если что-то подобное произойдет еще раз, мне придется принять это решение.
После таких эмоциональных ударов чувствуешь бессилие. Мне было грустно и больно. Там было так много детей. Такие вещи нужно искоренить", — сказал бразилец журналистам после матча.
Ситуацию осложняло еще и то, что за несколько месяцев до скандала в Самаре аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге: в тот момент, когда Карлос поднимал флаг России на стадионе, с трибуны ему протянули очищенный банан. В итоге «Зенит» оштрафовали, а виновника лишили абонемента.
После случая в матче с «Крыльями Советов» Роберто призвал правительство России принять меры и законы для искоренения расизма.
«Я возмущен омерзительным поведением фаната, который своей выходкой на самом деле оскорбил не только меня, но и всех футболистов, находившихся на поле. Да что игроков — весь российский футбол. Надеюсь, российская федерация, УЕФА и ФИФА дадут адекватную оценку этому отвратительному инциденту. Такие вещи в цивилизованных странах не терпят!» — сказал футболист в интервью «СЭ».
«Крыльям» выписали штраф в размере 330 тысяч рублей. Из которых 100 тысяч — по пункту регламента «оскорбление лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи или происхождения».
На стадионе «Металлург» болельщика, кинувшего банан, сразу после матча найти не получилось. Поэтому «Крылья Советов» объявили, что выплатят вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за информацию о виновнике.
При этом в местном ГУВД сообщили, что у сотрудников правоохранительных органов нет оснований для задержания болельщика: «Дело в том, что он не совершил никаких противоправных действий, поэтому его нельзя привлечь к ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.
Через сутки «Крылья Советов» опубликовали видео с предполагаемым нарушителем с камер наблюдения арены.
«После проведенного расследования мы идентифицировали личность «бананщика», и вся информация вместе с его фото передана в отдел экстремизма областного ГУВД, где данная группировка стоит на учете», — сообщили в клубе.
«Нарушителем» на распространенных кадрах оказался болельщик Максим Липатов, который тут же вышел на журналистов и заявил, что не кидал банан: «Я в шоке. Я действительно смотрел матч на фанатском секторе, но не бросал банан в Роберто Карлоса. Произошла чудовищная ошибка! Я не тот человек, за которого выдает вознаграждение футбольный клуб».
После этого перед Липатовым извинились и признали, что ошиблись.
Следующие несколько недель клуб искал настоящего виновника. В июле о продолжении расследовании сообщили и в местном ГУВД, которое подверглось критике за бездействие. А президент «Крыльев Советов» уточнил, что виновника разыскивают даже спецслужбы: «Подозреваемого ищет ФСБ. Когда «бананщика» задержат, приглашать на базу мы его не собираемся».
В середине июля — через две недели после скандала — Роберто Карлос признался, что простил болельщика, которого на тот момент так и не нашли.
«Крылья Советов» продолжали расследование. А вот в ГУВД настаивали, что найти виновника тяжело — да и не имеет смысла, так как его нельзя наказать.
«Как ни странно, у нас нет оснований для его задержания. Учитывая большой резонанс, мы только можем установить личность метателя. Но шансы минимальные. Видеозапись не дает четкого изображения», — объяснял начальник пресс-службы ГУВД Самарской области Сергей Гольдштейн.
Об истории с бананом общественность забыла на несколько месяцев.
Лишь 15 марта 2012 года, когда Роберто уже завершил профессиональную карьеру, в полиции Самарской области сообщили, что виновник найден.
Им оказался болельщик Вячеслав Прохоров и, по версии ГУВД, расистских мотивов в его поступке не было.
«Я был недоволен игрой нашей команды. И кинул банан на футбольное поле стадиона «Металлург», чем оскорбил Роберто Карлоса, хотя не хотел его оскорбить. Прошу прощения», — сказал Прохоров на допросе.
В итоге полиция не стала его наказывать и просто отпустила.
Посмотрим, чем спустя 11 лет закончится аналогичный скандал в Ульяновске.