Из-за скандала с бананом Роберто Карлос хотел завершить карьеру. Виновника искали 9 месяцев, но не наказали

Эту историю обсуждала вся Россия.

Российский футбол только вернулся после зимней паузы, но уже спровоцировал большой скандал: во время кубкового матча «Волга» — «Зенит» в хавбека питерского клуба Вендела кинули банан. Клуб из Ульяновска уже ищет нарушителя и обещает: виновник будет наказан.

Это не первый случай в новейшей истории: самый резонансный случай с брошенным бананом связан с другим бразильцем — Роберто Карлосом.

В 2011 году экс-защитник «Реала» выступал за «Анжи» и в Самаре пережил те же эмоции, что и Вендел в Ульяновске.

Роберто Карлос требовал наказать виновника: «Мне было грустно и больно»

22 июня 2011 года «Анжи» обыгрывал в гостях «Крылья Советов» (3:0). Шла 90-я минута, когда с трибун на поле прилетел банан. В этот момент Роберто Карлос пытался начать атаку с левого фланга, однако игру остановили из-за фола. Через секунду бразилец заметил фрукт.

Защитник «Анжи» что-то крикнул в адрес трибун, которые начали освистывать звезду махачкалинцев. В итоге Карлоса заменили. Покидая поле с недовольным видом, он качал головой и разводил руками. На скамейку Роберто сел, укрыв лицо полотенцем.

На послематчевой пресс-конференции Гаджи Гаджиев признавался, что лидер команды не сдержал слез.

«Замена Карлоса связана с протестом и негодованием. На скамейке он сидел, закрывшись полотенцем, и, кажется, плакал. Я попросил игроков отвести его к болельщикам «Анжи», но рана, конечно же, осталась. Я найду слова и объясню ему, что процент любящих его людей в Самаре больше, чем подонков».

Инцидент вызвал широкий резонанс в российском футболе: звучали призывы снять очки с «Крыльев Советов», а к болельщику, бросившего банан, — применить самые жесткие меры наказания.

Конечно, сказался масштаб футболиста — Роберто Карлос приехал в Россию в статусе чемпиона мира, победителя Лиги чемпионов и звезды мирового уровня. Он требовал, чтобы виновник был найден и наказан. И признавался, что всерьез раздумывал об уходе из футбола.

«После событий в Самаре мне пришла в голову мысль о завершении карьеры. Но я решил продолжить... Однако если что-то подобное произойдет еще раз, мне придется принять это решение.

После таких эмоциональных ударов чувствуешь бессилие. Мне было грустно и больно. Там было так много детей. Такие вещи нужно искоренить", — сказал бразилец журналистам после матча.

Роберто Карлос. Николай Вдовин

Ситуацию осложняло еще и то, что за несколько месяцев до скандала в Самаре аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге: в тот момент, когда Карлос поднимал флаг России на стадионе, с трибуны ему протянули очищенный банан. В итоге «Зенит» оштрафовали, а виновника лишили абонемента.

После случая в матче с «Крыльями Советов» Роберто призвал правительство России принять меры и законы для искоренения расизма.

«Я возмущен омерзительным поведением фаната, который своей выходкой на самом деле оскорбил не только меня, но и всех футболистов, находившихся на поле. Да что игроков — весь российский футбол. Надеюсь, российская федерация, УЕФА и ФИФА дадут адекватную оценку этому отвратительному инциденту. Такие вещи в цивилизованных странах не терпят!» — сказал футболист в интервью «СЭ».

«Крыльям» выписали штраф в размере 330 тысяч рублей. Из которых 100 тысяч — по пункту регламента «оскорбление лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи или происхождения».

Как искали виновника: подключили ФСБ, обещали вознаграждение в 50 тысяч рублей, но обвинили не того

На стадионе «Металлург» болельщика, кинувшего банан, сразу после матча найти не получилось. Поэтому «Крылья Советов» объявили, что выплатят вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за информацию о виновнике.

При этом в местном ГУВД сообщили, что у сотрудников правоохранительных органов нет оснований для задержания болельщика: «Дело в том, что он не совершил никаких противоправных действий, поэтому его нельзя привлечь к ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Через сутки «Крылья Советов» опубликовали видео с предполагаемым нарушителем с камер наблюдения арены.

«После проведенного расследования мы идентифицировали личность «бананщика», и вся информация вместе с его фото передана в отдел экстремизма областного ГУВД, где данная группировка стоит на учете», — сообщили в клубе.

«Нарушителем» на распространенных кадрах оказался болельщик Максим Липатов, который тут же вышел на журналистов и заявил, что не кидал банан: «Я в шоке. Я действительно смотрел матч на фанатском секторе, но не бросал банан в Роберто Карлоса. Произошла чудовищная ошибка! Я не тот человек, за которого выдает вознаграждение футбольный клуб».

После этого перед Липатовым извинились и признали, что ошиблись.

Следующие несколько недель клуб искал настоящего виновника. В июле о продолжении расследовании сообщили и в местном ГУВД, которое подверглось критике за бездействие. А президент «Крыльев Советов» уточнил, что виновника разыскивают даже спецслужбы: «Подозреваемого ищет ФСБ. Когда «бананщика» задержат, приглашать на базу мы его не собираемся».

Роберто Карлос. Фото архив «СЭ»

Настоящего виновника нашли спустя 9 месяцев, но не наказали

В середине июля — через две недели после скандала — Роберто Карлос признался, что простил болельщика, которого на тот момент так и не нашли.

«Крылья Советов» продолжали расследование. А вот в ГУВД настаивали, что найти виновника тяжело — да и не имеет смысла, так как его нельзя наказать.

«Как ни странно, у нас нет оснований для его задержания. Учитывая большой резонанс, мы только можем установить личность метателя. Но шансы минимальные. Видеозапись не дает четкого изображения», — объяснял начальник пресс-службы ГУВД Самарской области Сергей Гольдштейн.

Об истории с бананом общественность забыла на несколько месяцев.

Лишь 15 марта 2012 года, когда Роберто уже завершил профессиональную карьеру, в полиции Самарской области сообщили, что виновник найден.

Им оказался болельщик Вячеслав Прохоров и, по версии ГУВД, расистских мотивов в его поступке не было.

«Я был недоволен игрой нашей команды. И кинул банан на футбольное поле стадиона «Металлург», чем оскорбил Роберто Карлоса, хотя не хотел его оскорбить. Прошу прощения», — сказал Прохоров на допросе.

В итоге полиция не стала его наказывать и просто отпустила.

Посмотрим, чем спустя 11 лет закончится аналогичный скандал в Ульяновске.