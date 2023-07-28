Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома

Артем Бухаев
Корреспондент
Малком и Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы «СЭ» в рамках форума «Россия — Африка».

Получили все выплаты в рамках программ ФИФА и УЕФА

— Продолжает ли РФС получать выплаты от УЕФА и ФИФА?

— Конечно. Мы получили все выплаты в рамках программы «FIFA Forward». Это порядка 4,5 миллионов долларов. Получили выплаты от УЕФА в рамках проекта «Хет-трик». Это около 2,5 миллионов евро. Все выплаты идут по графику, он соблюдается.

— А мы платим?

— 250 швейцарских франков. Это оплата членства. Но и УЕФА, и ФИФА — организации, которые живут не за счет членских взносов, они оказывают содействие в развитии своим членам.

— Насколько эти деньги являются подспорьем для РФС в текущей ситуации?

— Они в любом случае являются подспорьем. На эти деньги РФС реализует ряд целевых программ, на которые эти деньги и выделяются. Есть свод правил, на что мы можем их тратить.

Александр Дюков. «Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюкова

— На этой неделе были слухи, что Fan ID может появиться на матчах кубка России. Есть ли такие планы в отношении Кубка, Суперкубка?

— Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира. А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах. Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Предложили Египту приехать на сентябрьские даты, но у них уже были другие планы

— Сорокин сказал, что вы ведете переговоры со странами из Латинской Америки. Что это за общение?

— Взаимодействие есть, подробности раскрывать не готов. Мы общаемся с большим количеством национальных ассоциаций по всему миру, в частности по проведению товарищеских матчей.

— В такой логике отказ Египта не стал никакой неожиданностью, на которую РФС отреагировал нормально.

— Мы предложили Египту приехать к нам в сентябрьские даты, но у них уже были другие планы, о чем они нас проинформировали. Мы же не только к Египту обратились.

Милорад Мажич. Новым боссом арбитров выбрали Мажича. В российском судействе опять реформы

— Милорада Мажича называли человеком с европейским подходом. Что он уже успел сделать в судейском корпусе?

— Его не надо пока оценивать за то, что он сделал. Оценивать любого руководителя можно спустя определенное время. Он пытается привнести определенную методологическую стабильность у судей. У него ярко выражено качество «охранителя». Он является лидером, который готов своих подопечных охранять, защищать и не давать в обиду. При этом он очень требователен для того, чтобы спрашивать с них за выполнение тех установок, которые он дает. Да, это достаточно жесткая методика взаимодействия между руководителем и подчиненными, но этот подход может быть эффективен. Очень важно, чтобы все понимали, чего он ждет. Важно, чтобы он спрашивал за выполнение всех требований. Соревнования начались, но еще какое-то время коллегам потребуется на адаптацию. Если единый методологический подход будет сохранен, думаю, что все будет нормально. Судейство — тема сложная. Очень часто удобно иметь громоотвод в виде судьи, когда что-то не получается и виноватым можно назвать кто-то другого.

Арбитр Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— У вас не было опасений перед приглашением Мажича? На предыдущем месте работы он мог, например, убирать главных судей.

— Думаю, он понимает, что Россия и, условно, Кипр — немного разные страны в том числе и по количеству болельщиков, вниманию, которое приковано к судейству и чемпионату. Он объективно и трезво оценивает уровень чемпионата России, потому что уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который у нас сейчас есть в европейском футболе. Он значительно сильнее, и у нас есть соответствующие требования к судейству. Поэтому, думаю, что и какие-то выводы, позитивные, негативные, исходя из своего опыта он тоже делает. Мажич не находится в вакууме, он руководит судейством здесь, находясь во взаимодействии с Павлом Юрьевичем (Каманцевым) и с другими коллегами. Уверен, что этот опытный специалист, пользующийся авторитетом и поддержкой руководства судейского корпуса ФИФА, УЕФА, который должен справиться с задачей.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома

— Малком был продан «Зенитом» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Что это значит для российского футбола?

— В каком-то смысле это хорошая реклама лиги — этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения. Сумма с точки зрения финансового fair play релевантная, то есть экономически обоснована. Все достаточно позитивно. Главное для клуба — сделать правильные следующие шаги.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Митрофанов
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Кукуляк рассудит матч «Ростов» — «Зенит» и другие назначения арбитров на 2-й тур РПЛ
Если «Спартак» останется таким же, отъезд Малкома и Вендела может дать ему шанс на чемпионство
«Спартак» реализовал около трех тысяч сезонных абонементов
Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»
В агенстве Ундера подтвердили интерес «Зенита» к футболисту
Пуцко: «Считаю, что остаться в премьер-лиге «Балтике» по силам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» обыграет «Балтику», а «Зенит» может потерять очки в Ростове-на-Дону. Прогнозы на 2-й тур РПЛ