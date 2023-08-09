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Сегодня, 09:45

«Ситуация не устраивает. Я вообще не играю». Маслов — о будущем в «Спартаке» и успешном старте сезона

Защитник «Спартака» Маслов заявил, что недоволен игровым временем в клубе
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Павел Маслов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с Павлом Масловым.

Защитник «Спартака» Павел Маслов получает мало игрового времени. В новом сезоне футболист вышел лишь на 14 минут в товарищеском матче против «Нефтчи». О своем будущем Маслов поразмышлял в интервью «СЭ» после невероятного матча второго тура группового этапа FONBET Кубка России против «Пари НН» (5:4).

Квинси Промес (слева) стал автором победного гола в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (5:4). Эта победа «Спартака» — фантастика! 9 мячей, драма в концовке и море эмоций

«Матч против «Пари НН» не был самым эмоциональным в жизни»

— Это был твой самый эмоциональный матч за время в «Спартаке»?

— Думаю, нет. Но всегда приятно побеждать в таких сложных играх. Это говорит о характере команды. Мы можем, когда хотим.

— Почему команда пропустила три мяча за десять минут?

— Здесь комплекс причин. Возможно, вышли не совсем готовые на второй тайм. Плюс соперник себя хорошо проявил. Пропустили из-за хорошего дальнего удара, какие случаются достаточно редко. Стечение обстоятельств привело к такому результату.

— Что почувствовал, когда забил Промес?

— Выдохнул. Понял, что мы ведем в счете и скорее мы забьем шестой, чем пропустим пятый.

Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Разговора с Абаскалем пока не было»

— В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?

— Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение, основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.

— Разговаривал ли ты с Абаскалем об этом?

— Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.

— Казалось, что Кубок — идеальный шанс, чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.

— Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально.

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти

— Хотел бы выйти на контакт с Абаскалем по этому поводу?

— Наверное, это рано или поздно произойдет.

— Была информация, что ты можешь уйти в аренду. Учитывая твое игровое время, это выглядит правдоподобно. Что ты об этом думаешь?

— Пока об этом не думаю. Когда об этом зайдет речь, этим будет заниматься мой агент. Пока я сосредоточен на своей работе, чтобы делать ее качественно.

— Допускаешь, что в это трансферное окно можешь поменять клуб?

— Допустить, конечно, можно все что угодно. Но повторюсь, я сосредоточен исключительно на своей работе.

— Абаскаль жалуется на плотный график. Как ты это видишь изнутри, насколько ребята устают?

— Абсолютно не понимаю, почему календарь так составлен. Ребята, конечно устают. Но, возможно, на них сказывается то, что пока еще начало сезона. На свежих ногах команда бежит. Хотя график очень плотный. Это похоже на постковидный год, когда играли через два дня на третий. Наверное, то был самый интенсивный период. Сейчас второй по интенсивности.

— Тебе не кажется это несправедливым? У Нижнего матч будет в понедельник, а у вас — в пятницу.

— Говорить о справедливости нет смысла. Имеем то, что имеем.

Павел Маслов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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