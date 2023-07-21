«Зенит» — с шестым титулом подряд, «Спартак» выиграет Кубок, а Дзюба — гонку бомбардиров? Прогнозы авторов «СЭ»

Мы знаем, как завершится новый сезон.

РПЛ возвращается! В пятницу «Динамо» и «Краснодар» распахнут сезон-2023/24, который продлится до 25 мая.

Авторы «СЭ» подготовили прогнозы на ключевые события чемпионата: скинут ли «Зенит» с трона (в это верит Игорь Рабинер!), кто выиграет гонку бомбардиров, кого из тренеров уволят первым и какие два клуба отправятся в ФНЛ?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

Так и подмывает рискнуть и не назвать «Зенит» чемпионом — и в силу изменений в составе петербуржцев, и просто по теории вероятности. Но здесь сразу возникает вопрос «кто вместо?». И вот на него четкого однозначного ответа не находится. «Спартак» — пока по-прежнему загадка, пусть и со знаком плюс, способная на сюрприз. «Локомотив» собрал серьезную команду, но, на мой взгляд, для реальной борьбы за золото еще не готов — нужен сезон-другой. ЦСКА несет потери. «Динамо» на сегодня — терра инкогнита в еще большей степени, чем красно-белые. Вот и получается, что альтернативы сине-бело-голубым просто не существует. При этом спартаковцы и железнодорожники вполне способны взять серебро и бронзу, потенциал обоих клубов это позволяет.

Что касается борьбы за выживание, то «Пари НН», как мне кажется, уступает прямым конкурентам по большинству показателей. В «Оренбурге» же, похоже, все держалось исключительно на фигуре бывшего главного тренера Марцела Лички, который перебрался в столичный Петровский парк.

В выборе лучшего бомбардира дам крайне опасный прогноз в плане того, что он действительно сбудется: Промес разделит первое место с Дзюбой. Подобное равенство среди снайперов — явление нечастое. Тем не менее все же поставлю и на Квинси, и на Артема — оба доказывают, что все еще в полном порядке, несмотря на возраст.

Мой фаворит в Кубке России — «Спартак». Тут буду краток — не верится, что Гильермо Абаскаль и Ко останутся в сезоне вообще без трофеев.

Ну а первую отставку в сезоне жду в «Сочи». Предположу, что к этому приведут эмоциональность босса клуба Бориса Ротенберга вкупе с не самым выдающимся опытом Дмитрия Хохлова в РПЛ.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

Если с чемпионом все понятно даже с имеющимися проблемами «Зенита», то за второе и третье места должна быть серьезная борьба, в которой нет явных фаворитов. «Локо» классно провел весну, хотя пока не укоренился в сознании как клуб, который вернулся править. И все же поставлю команду Галактионова на второе место. ЦСКА летом только теряет, но кого-то еще пригласит и в целом стабилен. Матч за Суперкубок это подтвердил. «Спартак», напротив, активен на трансферном рынке, усиливает состав — легко могу представить красно-белых и на втором месте, а в прогнозе оставил за пределами тройки из-за посредственной весны. В клубе перестройка, это может сказаться на результатах. Темные лошадки — «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

Первый претендент на вылет для меня — «Балтика». В ФНЛ команда Игнашевича брала свое организацией, но в РПЛ может не хватить класса. Под угрозой — «Пари НН» и «Факел», не обладающие сильным составом, а также «Рубин», «Крылья» и даже «Сочи».

Претенденты на звание лучшего бомбардира те же — Малком, Промес, Чалов, Кордоба. Наверняка выстрелит кто-то еще (например, Тюкавин). Но поставлю все же на Дзюбу. Это амбициозный малый, который хочет вернуться на вершину, а весь «Локомотив» ему будет старательно помогать.

Кубок России — непредсказуемый турнир даже по новой формуле. Но поскольку я не включил «Спартак» в тройку, то предположим, что красно-белые реабилитируются во втором по значимости турнире.

С первой отставкой тоже непросто. Если пробежаться по всем командам, то ощущение, что позиции крепки у всех рулевых. Где-то тренер только пришел, так что ему наверняка дадут время, где-то (как в случае с Семаком или Карпиным) в принципе сложно представить развод. Методом исключения выходит, что под наибольшим ударом, пожалуй, Дмитрий Хохлов. В «Сочи» амбициозные руководители, после серебра с Федотовым в клубе завышенные ожидания, так что всем тренерам непросто. Хотя и желаю, конечно, Дмитрию ударно провести сезон.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

«Зенит» был плох в матче за Суперкубок, но очевидно, что это разовая акция и на дистанции такого не будет — пока есть Малком, Барриос, Сантос и Клаудиньо, золото из Питера никто не перехватит. По качеству игры, системе и стабильности меньше всего вопросов к ЦСКА, но у Федотова нет глубины запаса. И трансферов на вход, которые этим летом совершает тот же «Спартак». К битве за топ-3 точно подключится «Локомотив» — и, по-моему, это один из теневых фаворитов: по составу, мотивации и игровой химии, которая сложилась весной.

Главный кандидат на понижение для меня — «Факел». Воронеж спасся в прошлом сезоне, но выжить в этом будет сложнее — без «Торпедо» и «Химок» РПЛ стала сильнее. Второй клуб в списке на вылет — кто-то из новичков. Но у «Рубина» явно не тот статус и возможности, чтобы вернуться в первую лигу. Да и весной команда шла слишком уверенно. Боюсь, «Балтике» будет тяжеловато закрепиться в элите с первой попытки.

В гонке бомбардиров ставить на Малкома — слишком банально и легко. А еще опасно — бразилец второе трансферное окно ведет переговоры об уходе. Остается Промес, который в ближайшее время точно никуда не денется из России, а по уровню и результативности уступает только Малкому в лучшей форме.

С Кубком все просто — после трех вылетов подряд «Зенит» должен собраться и вернуть трофей, который последний раз выигрывал в 2020-м. Уверен, в этом году команда Семака будет особенно заряжена на такой сценарий.

Год назад мы прогнозировали, что первым из РПЛ вылетит Гильермо Абаскаль, а он стал одним из открытий сезона. Поэтому теперь нужно быть особенно осторожным. Но в этот раз, кажется, есть более очевидные кандидаты. Я очень удивился назначению Ярошика, но даже если у «Оренбурга» не пойдет, тренера вряд ли уберут до зимней паузы. А вот Дмитрий Хохлов в более уязвимом положении. После Федотова в «Сочи» особо не церемонятся со специалистами, и если весенние результаты клуба позволили Хохлову остаться, то в новом сезоне боссы клуба будут действовать более радикально.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

Вряд ли в новом сезоне стоит ожидать смены чемпиона. Конечно, для «Зенита» сейчас многое упирается в то, покинут ли команду Малком и Вендел. Если уйдут оба, это будет проблемой. Да, клуб заработает и наверняка сможет найти замену, но даже если в Санкт-Петербург приедут футболисты того же уровня, на их интеграцию потребуется время. С другой стороны, состав «Зенита» по сравнению с конкурентами настолько глубок и мощен, что отнять у него очередное чемпионство будет задачей, сравнимой подвигу.

ЦСКА пока слабо работает на рынке, но все же верится, что армейцы таки подпишут кого-то интересного, а встроить новичка в уже отлаженную систему Федотову не должно составить труда. Потому поставлю на то, что ЦСКА вновь займет третье место. «Локомотив» же прогрессирует при Галактионове и имеет запас для дальнейшего роста. А «Спартак» снова может мотать из стороны в сторону по ходу сезона, и даже приобретение качественного центрального защитника не станет гарантом стабильности.

С нижней половиной турнирной таблицы ситуация схожая — есть один железный претендент на вылет, а вторую строчку может занять целый ряд команд. Первый кандидат на вылет — «Балтика». При всей симпатии к Сергею Игнашевичу, по качеству состава его команда — слабейшая в лиге. И здесь трудно будет что-то поделать. Со вторым все сложнее — наверняка борьба за выживание будет идти до последнего тура. Тут «поплыть» могут и «Рубин», и «Пари НН», и «Урал». Но кажется, что больше всего трудностей возникнет у «Факела». Опять же, из-за уровня состава.

В гонке снайперов многое будет зависеть от того, уедет ли в Саудовскую Аравию Малком. Но что можно сказать с уверенностью — ЦСКА точно не занять второе место, если Федор Чалов не продолжит забивать на уровне одного из лучших бомбардиров лиги.

В Кубке России также невозможно расставить претендентов на титул в формате «Зенит» и все остальные». Питерцы давненько не побеждали в этом турнире, потому логично предположить, что в новом сезоне Семак постарается исправить этот момент и бросит на завоевание Кубка больше сил.

В прошлом сезоне тренеров увольняли одного за другим, и тенденция в ближайшее время может продолжиться. Вероятно, первым под раздачу попадет Иржи Ярошик. Чех уже три года работает главным тренером, но непонятно, как он покажет себя на уровне РПЛ. Тем более после Лички в «Оренбурге» на новый сезон явно завышенные ожидания.

Игорь Рабинер, обозреватель

У меня есть странное ощущение, что степень неуязвимости, которую почувствовал «Зенит», в этом году сыграет с ним такую же злую шутку, как в сезоне-2012/13, когда чемпионы двух последних лет прикупили еще и Халка с Витселем, а затем взорвались изнутри. Пять титулов подряд, закупки по принципу, чтобы те или иные игроки не достались конкурентам...

А тут еще и новости о предметном интересе к Малкому из Саудовской Аравии. Если явный прошлогодний лидер уйдет, Сергею Семаку придется серьезно перестраивать команду на ходу. И здесь возможен сбой.

А в этом случае главным кандидатом на занятие трона вижу «Локомотив», во второй половине прошлого сезона проделавший с наконец-то толковым менеджментом отличную подготовительную работу, а теперь укрепляющийся точечно.

«Спартак» серьезно закупается прямо сейчас и для решения высшей задачи сыграться еще не успеет. У ЦСКА нет скамейки, игроки уходят, но не приходят, и одной работы Владимира Федотова недостаточно.

В прошлом сезоне вылета в стыках с трудом избежал «Пари НН», едва не отдавший в домашнем матче с «Родиной» все, что забрал на выезде. Думаю, в этом сезоне настанет черед нижегородцев уходить в первую лигу. Обычно одна из команд, вышедших оттуда, оказывается на более высоком уровне состоятельной, другая — нет. Мне кажется, первая попытка «Балтики» получится неудачной. Рад был бы убедиться в обратном. «Рубин» же быстро стряхнет с себя наваждение предыдущего вылета.

Мне очень понравилось, как в прошлом сезоне играл и прибавлял по его ходу Федор Чалов, который теперь способен и забивать, и отдавать. Его и вижу лучшим снайпером, поскольку Малком, вероятно, уедет, а Промес не молодеет, к тому же его могут допечь известные личные проблемы.

В ситуации с тренерскими отставками надо исходить из двух критериев — степени нетерпеливости того или иного руководства и крепости позиций конкретного тренера. Из-за сочетания двух этих факторов и называю Дмитрия Хохлова. После ухода из ЦСКА Владимира Федотова Борис Ротенберг начал менять тренеров как перчатки, причем без какой-либо логики. Хохлов в концовке сезона сработал не хорошо и не плохо, но Ротенбергу на каком-то этапе наверняка захочется большего. Он привык ко вторым и пятым местам и пока не готов смириться с тем, что это осталось в прошлом.

Допускаю, что не получится у Иржи Ярошика в «Оренбурге», но там руководство как раз видится мне последовательным и терпеливым. Если не будет полного провала, то до зимы чеха наверняка уволят. Целая серия тренерских перестановок была в прошлом сезоне и в «Рубине», что редко случается с клубами, которые борются за выход в РПЛ. Поэтому, несмотря на триумф в концовке турнира первой лиги, рекомендовал бы Рашиду Рахимову быть настороже и не заваливать старт. В футболе все меняется быстро.

Гоша Чернов, корреспондент

По чемпиону все ясно: «Зенит» и так всех превосходил, а за лето стал только сильнее. Хотя допускаю, что осенью команда Сергея Семака не будет лидировать с запасом — звезда получена, и новую мотивацию придется искать по ходу сезона. Серебро должен брать ЦСКА: Владимир Федотов умеет работать в условиях ограниченного ресурса и сможет выжать максимум из состава, даже если усиления не будет. Главными конкурентами армейцев, думаю, станут «Локомотив» и «Краснодар» — по весне они играли здорово, работа Михаила Галактионова и Владимира Ивича вызывает оптимизм.

Борьба за выживание в этом сезоне будет ожесточенная — не вижу таких доноров, как «Химки» и «Торпедо». Возможны даже громадные сюрпризы вроде прошлогоднего вылета «Рубина», но предсказать это сейчас сложно. Я не особо верю в «Оренбург» — состав крепкий, но он слишком подточен под ушедшего Личку, малоопытному Ярошику придется тяжело. Есть сомнения и по «Пари НН» — да, новичков много, но их уровень далеко не высок. К тому же Сергей Юран почти нигде не задерживается надолго, поэтому он в зоне риска в гонке за увольнение.

Лучшим бомбардиром может стать Чалов — в прошлом сезоне он заново расцвел и обошел всех по xG. Предположу, что в новом чемпионате роль Федора в ЦСКА будет только усиливаться. Если он будет здоров, то точно будет одним из фаворитов снайперской гонки.

Ну а в Кубке многое зависит от удачи, так что это в большей степени гадание, а не поиск логики. Но я поставлю на самый очевидный вариант, так как «Зенит» наверняка особо настроен на трофейный дубль и на этот раз будет знать, что из группы лучше выходить с первых двух мест.

Артем Белинин, корреспондент

Завоевав пять титулов подряд, «Зенит» создал самую мощную структуру в истории российского футбола. Но, кажется, это именно управленческое достижение — а вот отдельным футболистам настолько скучно, что они готовы уезжать в «Гавр». Питерцы, конечно, выиграют чемпионство (совокупная сила все еще огромна) — но не так легко, как в прошлые годы. Конкурировать с ними будет ЦСКА — Федотов явно получит усиление до конца трансферного окна (да и без него он уже показал, чего стоит). А замкнет тройку подозрительно приятный «Локомотив».

Вылетят же «Оренбург» и «Крылья Советов». Первых подведут тренер-загадка и хорошие легионеры (думаю, они ждут только достойного предложения), самарцы же просто слабеют третье трансферное окно подряд. Если Осинькину вдруг не подвезут парочку новых Пиняевых — плохо дело. Что касается «Балтики», то верю, что она исполнит трюк «Пари НН» и соберется в нужный момент. Ну а в «Факеле» Евсеев — мастер по сохранению команд в премьер-лиге.

За статус лучшего бомбардира без внешних факторов боролись бы Малком и Промес. Но я не верю, что оба останутся в РПЛ, — каждый по своим причинам. Значит, открыта дорога для Федора Чалова — к тому же в прошлом сезоне он реально блистал, при Федотове у него все в порядке.

От «Спартака» в чемпионате ожидаю типичного «ничего» — простите, красно-белые, но вам еще долго придется доказывать, что вы способны проходить дистанцию ровно. А вот в Кубке, тем более в его нынешнем формате, этот эмоциональный «Спартак» способен на победу. В «Зенит» не верю — в прошлом году думал, что их замотивирует два года без побед, но, кажется, у них это так не работает.

Первым уволенным тренером, вероятно, станет Дмитрий Хохлов. Весной он отработал не лучшим образом, а с тех пор команда вряд ли стала сильнее — сочинцы потеряли несколько игроков основы, так что приемлемого для руководства результата достичь будет очень трудно.

Владислав Зимагулов, корреспондент

«Зенит» не упустит чемпионство, хотя ЦСКА и «Спартак» точно попытаются навязать конкуренцию. Но у армейцев очевидные проблемы с глубиной состава, а обновленный «Спартак» вряд ли будет стабилен на дистанции.

В этом сезоне нет очевидного кандидата, который будет обречен на вылет уже к зиме, как было в прошлом сезоне с «Торпедо» и «Химками». Думаю, проблемы могут быть у «Балтики» и «Крыльев Советов». Кажется, у команды Сергея Игнашевича не было действительно качественных новичков под РПЛ, как у конкурентов. После повышения в классе их состав не сильно изменился, поэтому будет непросто.

«Крылья Советов» довелось посмотреть вживую в двух матчах в Казани против «Рубина». Основной состав команды Игоря Осинькина проиграл хозяевам, хотя выглядел неплохо. Даже резервисты отрезками здорово смотрелись, действуя в том же стиле: короткий пас, контроль мяча. Но смущает, что «Крылья» толком не усилились — подписали лишь Карпицкого. Глубины состава у команды по-прежнему нет, и в новом сезоне Осинькин столкнется с теми же проблемами, которые были у Самары весной.

Лучшим бомбардиром сезона станет Дзюба, который полон мотивации и хочет доказать, что его рано списали. Пока Артем пребывает в настроении «я против всех», его тяжело остановить. Думаю, среди россиян он точно покажет лучшую статистику.

«Зенит» больше трех лет не выигрывал Кубок, да и в плей-офф в последние годы дела складывались не лучшим образом. Просто так брать чемпионство в РПЛ — для «Зенита» уже обыденность. Золотой дубль — это команде Сергея Семака по силам, учитывая скамейку. Плюс питерцы могут обойти «Спартак» по победам в Кубке — пока у команд по четыре титула.

Юран и Евсеев здорово бились со своими командами весной, неплохо усилились, поэтому вряд ли завалятся на старте. Рашид Рахимов в «Рубине» собрал крепкую команду с балканцами, у тренера полное доверие от руководства и адекватные ожидания — место хотя бы в середине. А у «Сочи» по-прежнему есть завышенные требования к тренерам и команде после серебра Федотова. Сомневаюсь, что Хохлов справится с этим давлением и удержится до перерыва в чемпионате.