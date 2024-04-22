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Сегодня, 17:00

«Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине

Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о крупной победе красно-белых над «Ростовом» (5:1).
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

— Пожалуй, счет слишком жестокий для «Ростова», — говорит Титов. — Хозяева первыми пропустили, но с 20-й по 40-ю минуту играли лучше, создавали моменты, сравняли счет. Тут я бы прежде всего отметил то, что доверие Карпина к Голенкову дает свои плоды. Почти вся угроза дончан воротам Максименко шла именно от Егора. В моих глазах он точно вырос, прибавив в своем мастерстве и выиграв конкуренцию у Комличенко. Мне даже казалось, что после того как желто-синие забили ответный гол, «Спартак» вот-вот может сломаться.

— Но в начале второго тайма последовала ошибка Песьякова, приведшая к голу.

— Да. Красно-белые наказали Песьякова за этот неточный пас, потом реализовали пенальти. И все пошло как по накатанной. Замены «Ростова» эффекта не дали. То есть переиграть такой «Спартак», поймавший кураж, было крайне сложно.

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— Слишкович перестроил игру команды?

— Наконец-то поменялась схема! Я об этом уже давно говорил. Слишкович, обладая квалифицированными исполнителями, решил сыграть в три центральных защитника. Попробовал — и получилось. Мы, например, в «Енисее» играли так: три центральных, два опорных, один — под нападающими, два форварда и два бровочника. То есть — 3-4-1-2. Но если упрощенно — 5-3-2. Эту схему можно трансформировать.

— Со схемой понятно. Что еще?

— Выход Мартинса на поле себя полностью оправдал. Этот ход тренера тоже сработал. Опорник проделал огромный объем работы. Забил. Тут все совпало.

Футболист «Спартака» Хесус Медина.
Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»

— Удивило преображение Медины?

— Так ему же поменяли позицию! Для меня он никогда не являлся исключительно фланговым игроком. Слишкович сместил его ближе к середине. И вот вам результат! Хесус был окрылен, играл раскованнее. Два гола, результативная передача со штрафного. К слову, «Спартак» наконец-то забил со стандартного положения. Когда такое было в этом сезоне? Впервые! Тоже позитивное явление, конечно.

— Как вам Угальде на позиции центрального нападающего?

— Мне кажется, ему комфортнее играть, когда рядом действует большой форвард, а он исполняет «ложную девятку». Все-таки для меня Угальде — не чистый центральный нападающий. Габариты не те. Например, если против него выйдет такой защитник, как Бабич, то у костариканца шансов практически нет. На мой взгляд, получается эффективнее, когда Угальде выходит на поле вместе с Соболевым. Но тут, опять же, тренерскому штабу виднее.

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— Соболев вышел на замену и отдал передачу Бонгонде, который установил окончательный счет. Но не наиграл ли Александр за эти 20 минут на удаление?

— Не хочется сейчас обсуждать судейство. Тут можно вспомнить и эпизод с пенальти в ворота «Ростова». Не следовало ли Осипенко показать вторую желтую? Или возьмем матч «Зенита» с «Оренбургом». После него многие критиковали Безбородова за неназначенный пенальти в ворота гостей. Но для меня это не 11-метровый. Считаю, арбитр поступил совершенно правильно. Рука у защитника находилась в естественном положении. Куда он ее должен был деть? Куда убирать, куда прижимать? Так, вообще-то, никто не бегает... Хотя комментаторы в эфире утверждали, что это фол. Здесь можно долго говорить о решениях наших арбитров, разных трактовках и так далее. Есть компетентные органы, они разберутся.

Александр Соболев в борьбе за мяч.
Фото ФК «Спартак»

— Но вам не кажется, что Соболев играет слишком грубо, на грани?

— Раньше про него говорили, что он «дельфин», ныряет. Теперь критикуют за грубость... Ну что, его тогда вообще на поле не выпускать, что ли? Александр вышел на замену на 20-25 минут. Очень старался, отдал прекрасную голевую передачу. Не каждый с таким ростом развернется и одним касанием бросит в прорыв партнера — в данном случае Бонгонду. Когда Соболев хорош, тогда хорош. Считаю, его надо просто похвалить и все. Поймите, форварды играют по-разному. Вспоминаю, как в нашем «Спартаке» Ширко и Робсон, извините за выражение, не слезали с задницы. Постоянно накрывали защитников, прессинговали, выполняли подкаты. Такая была манера игры. Почему нет? То есть я бы говорил прежде всего о достоинствах Соболева в матче с «Ростовом». Вышел, оправдал доверие, где-то эмоции зашкаливали.

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— Сейчас уже пошли разговоры о том, что Слишкович может стать для «Спартака» новым Каррерой.

— Любят же у нас обращаться к прошлому, проводить аналогии. У «Спартака» есть руководители, которые принимают решения. Осталось играть еще шесть туров. Все зависит от результата. Понятно, что идет поиск главного тренера. Но если Слишкович выиграет шесть игр из шести и произведет фурор, то, конечно, надо будет задуматься.

— Карпин вчера обнулил свои шансы летом возглавить «Спартак»?

— Слушайте, Карпин — главный тренер «Ростова»! И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает. Тем более у него и так голова закипает, так как он еще и сборную тренирует.

Александр Соболев
Валерий Карпин
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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