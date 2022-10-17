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Сегодня, 00:40

«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жесткие слова после дерби.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

— Было ощущение, что ЦСКА не вышел на второй тайм, а остался в раздевалке.

— Я бы не сказал, что команда не вышла на второй тайм. Просто плохо сработали в обороне на левом фланге. И позволили Зиньковскому нанести этот удар... «Спартак» силен пространством. Неправильно сыграл наш центральный защитник — нужно было создавать глубину обороны. И мы бы избежали этого момента.

Надо отдать должное ребятам, что не отпустили игру и ушли от поражения. Хотя в первом тайме у нас было преимущество.

— Вы перевернули игру заменами. Карраскаля и Медину убрали в воспитательных целях?

— Свои моменты нужно использовать — у нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло.

Гильермо Абаскаль. «Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

— Чем был недоволен Карраскаль после замены?

— Я говорил, что нужно выходить на игру. Футбол — это наша страсть, он не терпит безалаберности. Именно это я пытался донести.

— Перед уходом на перерыв Абаскаль бросился на вас. Что это было?

— Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял. Честная игра? И в чем же она заключается — у них не удалили двух футболистов. Или даже трех. Мы взглянули на этот эпизод: двумя ногами въехали в Карраскаля, очень агрессивный момент! Хорхе остался на газоне, «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно его потерял. Я не понял, что в этом крылось. Они потеряли мяч, а потом поступили по-человечески? Есть судья. Зобнин поднял руки, но что мешало выбить мяч в аут?

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

— Вы объясняли игрокам, что это не просто матч против «Спартака», а нечто большее?

— Перед трансфером в новый клуб любой здравомыслящий человек должен понимать, куда он едет. Тебе пригласил ЦСКА, а ты: «А что это? Где?». Думаю, есть грамотные специалисты, которые подсказали и объяснили. Тем более, в прессе писали, какой клуб самый старый. Это ЦСКА!

— Можно ли игрокам после матча выпить пива?

— Надо спрашивать у доктора. Только если пару глотков. А дальше игра не за горами. Вы наше расписание знаете.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
18
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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