Абаскаль о дебюте Рябчука: «Он наполнен энергией, никогда не сдается»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о дебюте защитника Олега Рябчука за красно-белых.

Защитник вышел на поле вместо Леона Классена на 57-й минуте матча с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как оцените дебют Рябчука?

— С приходом Олега, надеюсь, конкуренция будет возрастать. Два молодых футболиста закрывали эту позицию — Денисов и Хлусевич. Я знаю Рябчука — он наполнен энергией, идет до конца, никогда не сдается. Он поможет нам.

— Знали ли вы, что с Юраном будет так непросто?

— В прошлом сезоне сыграли с ними 0:0. Рад, что мы смогли сегодня отыграться, вырвать победу. Мы должны играть лучше, всегда идти вперед. Сегодня мы победили не только благодаря игре, но и благодаря страсти.

После игры Рябчук поблагодарил фанатов за поддержку.