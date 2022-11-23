Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

23 ноября, 21:58

«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова

Иван Шитик
Корреспондент
23 ноября. «Краснодар» — «Локомотив» — 1:0.
Фото ФК «Локомотив».
Telegram Дзен

«Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 0:1.

Причем «быки» забили единственный мяч уже на 15-й секунде первого тайма, когда отличился полузащитник Ильзат Ахметов.

Отметим, что «Локо» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.

«Краснодар» набрал 10 очков и занимает первое место в группе, «Локомотив» идет на третьей строчке (8 очков).

В заключительном туре «Локомотив» примет на своем поле бывший клуб Галактионова — «Нижний Новгород» (10 очка), а «Краснодар» сыграет с «Химками» (2 очка). Оба матча пройдут 27 нояборя.

Напомним, что команды, занявшие два первых места, выходят в плей-офф, а третья команда будет играть стыки с командой из Пути регионов.

Кубок России. Группа A
23 нояб, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
10
15
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»
Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии
Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России
Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»
Камоцци — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Такое случается. Самое важное выиграть РПЛ»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: новый тренер — Галактионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
Галактионов занялся в «Локомотиве» благотворительностью. Ему придется отвечать за провал немцев
Галактионов провел первую тренировку в «Локомотиве»
Три тренера «Нижнего Новгорода» вошли в штаб Галактионова в «Локомотиве»
Магкеев: «В весенней части сезона соперником «Локомотива» будет только он сам»
Магкеев считает, что Галактионов поможет «Локомотиву» преодолеть трудные времена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камоцци — о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Такое случается. Самое важное выиграть РПЛ»

Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»