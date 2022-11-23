«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова

«Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 0:1.

Причем «быки» забили единственный мяч уже на 15-й секунде первого тайма, когда отличился полузащитник Ильзат Ахметов.

Отметим, что «Локо» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.

«Краснодар» набрал 10 очков и занимает первое место в группе, «Локомотив» идет на третьей строчке (8 очков).

В заключительном туре «Локомотив» примет на своем поле бывший клуб Галактионова — «Нижний Новгород» (10 очка), а «Краснодар» сыграет с «Химками» (2 очка). Оба матча пройдут 27 нояборя.

Напомним, что команды, занявшие два первых места, выходят в плей-офф, а третья команда будет играть стыки с командой из Пути регионов.