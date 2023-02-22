Масалитин считает, что Дзюба не должен был выходить в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком»

Бывший нападающий Валерий Масалитин считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не должен был начинать матч 1/4 финала FONBET Кубка России со «Спартаком» в стартовом составе.

Железнодорожники потерпели поражение от московской команды в этой встрече (0:1).

«Думаю, Дзюба должен был выходить минут на 30. Он бы пригодился свежим, когда команда начала играть в давление. А так он нагрузился, не смог реализовать два момента, которые у него были. Было бы хорошо ему и команде, если бы он вышел во втором тайме. Я не понял, почему Миранчук не играл с первых минут. Понятно, что Галактионов видит всех каждый день, он знает возможности игроков, но и Пиняев потерялся на поле», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.