Гладилин: «В матче со «Спартаком» Дзюба просто выполнял свою работу»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил дебют нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива» в четвертьфинале FONBET Кубка России против красно-белых (0:1).

«Дзюба играл в свою погоду. Ему удобно играть при таких условиях, когда много борьбы, единоборств. Он хорошо подготовился, выдержал два тайма, навязывал борьбу. Думаю, Дзюбу пригласили в «Локомотив», чтобы он помог остаться в РПЛ. В матче со «Спартаком» он просто выполнял свою работу», — приводит «Газета.RU» слова Гладилина.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.