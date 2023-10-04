Абаскались. «Спартаку» срочно нужно менять тренера

Обозреватель «СЭ» занимает крайне жесткую позицию.

Мнение

Давайте прямо: нет ничего плохого в созвучии фамилии Абаскаля с просторечием, обозначающим, что произошло со «Спартаком» в матчах с «Крыльями Советов» и «Динамо». Да, красно-белые со своим тренером просто обосрались. И когда мы говорим «обосрались», то имеем в виду даже не поражение, не общий счет 0:7 и даже не жуткую разницу по нанесенным и допущенным ударам. Нет, есть вещи похуже — это реакция футболистов. Реакция на ошибки, реакция на потери, реакция на встречные атаки соперника. Они таковы, будто спартаковцы не очень-то и против проиграть: выключаются, недорабатывают эпизоды и не проявляют тех качеств, за которые им вообще-то платят большие деньги.

Приходят такие реакции обычно в двух случаях. Первый: психологическая яма из-за локальных неудач и общей безнадежности. В таких ситуациях серия поражений, завязанная на невезении, низком уровне мастерства, задержках зарплаты и функциональных проблемах вводит коллектив в состояние анабиоза, из которого он не может выбраться самостоятельно и позволяет делать с собой все, что сопернику угодно. Но это больше характерно для бедных аутсайдеров, а не для «Спартака».

Второй: когда футболисты достаточно высокого уровня понимают, что с тем или иным тренером они работать больше не могут и подсознательно помогают клубу его уволить. Происходит это не то чтобы специально, но уровень коллективного самопожертвования в таких условиях обычно стремится к нулю — отсюда выключения, остановки и ощущение, что игроки занимаются намеренным сливом.

Гильермо Абаскаль в матче «Динамо» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый или второй вариант характерен для нынешнего «Спартака» — утверждать не будем. Но ясно другое: при любом из слагаемых Абаскаль уже потерял контроль над раздевалкой. Испанец не смог как победить прежних шушукающихся лидеров, так и сформировать вокруг себя новый костяк. За него не бьются, ему предъявляют через СМИ, в него не верят. Именно поэтому Абаскаль продолжает считаться тренером «Спартака» лишь юридически. Фактически это лишь человек, которому пока еще разрешено придумывать упражнения на базе, называть состав и бегать по травке с компасом на свитере. Компасом, который указывает на запад.

Многие, к слову, решат обвинить во всем коллектив. Но не стоит забывать, что основная задача тренера как раз и состоит в том, чтобы своим красноречием, расчетливостью, харизмой, справедливостью и даром убеждения объединить вокруг себя футболистов либо убедить руководство, что с этими игроками разговаривать не о чем — нужно набирать новых. Все эти направления молодой Гильермо провалил. А вместе с ним и его начальники.

Конечно, у мифического и спрятавшегося в песок трехглавого змея в руководстве «Спартака» есть соблазн дать Абаскалю доработать до зимы и не брать на себя никакой ответственности прямо сейчас, дав себе время на выбор и переваливая часть проблем на тех, кто Гильермо привел. Однако подобные оттянутые решения вгонят клуб в яму еще глубже. Пожалуй, в «Спартаке» это уже понимают — так что я бы поставил на то, что в знаковом матче с ЦСКА у красно-белых будет уже другой тренер.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.