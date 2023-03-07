Абаев: «Не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о том, что нападающий московского клуба Артем Дзюба не вошел в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Дзюба последние несколько месяцев не играл, пока в его активе три официальный игры за «Локомотив», хоть и забил он три мяча. Великолепный результат, но не исключаю, что расширенный список был готов еще до 18-го тура чемпионата страны. Сейчас в сборную берут ребят на перспективу, сейчас же нет никаких турниров. Поэтому не всегда и самых сильных зовут, просто хотят познакомиться. Сейчас срочно большая помощь от него не требуется, вот и не позвали Дзюбу. Если будут в будущем какие-то турниры, то не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.