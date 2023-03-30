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Сегодня, 19:00

«Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Спартака» на фоне пустых трибун стадиона «Открытие Банк Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главное с пресс-конференции.

Президент РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома ответил на вопросы журналистов о возможных переговорах с УЕФА и ФИФА, рабочей группе и карте болельщика.

Ставим задачу вернуть сборную в европейские соревнования

— Какие итоги заседания исполкома вы можете подвести?

— Первый вопрос — реформа ФНЛ, которую подготовили и предложили коллеги из ФНЛ. Она направлена на увеличение количества матчей, которые проходили бы в равной конкурентной борьбе. Было подготовлено четыре варианта, они обсуждены с клубами и комитетом профессионального футбола. В целом все клубы и члены исполкома согласны с тем, что реформа нужна. Безусловно, решение является важным и ответственным, и здесь нужна доскональная проработка. Остались вопросы как у клубов, так и у членов исполкома. В ближайшую неделю-две будут обсуждаться вопросы с участниками ФНЛ и будут найдены решения, которые максимально удовлетворяли бы участников турнира. Очень много вопросов, связанных с переходами, составом участников. Много нюансов, деталей. Надеюсь, в ближайшие две недели будет принято окончательное решение. Сейчас обсуждается два похожих варианта.

Второй вопрос — концепция развития профессиональных соревнований мини-футбола и футзала. Принято решение: есть целевое видение турниров, которые мы хотим проводить в профессиональном футболе. Есть предложение изменить и доработать количество и состав турниров, объединить в единый периметр. Также было принято важное решение о проведении турниров Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов по аналогии с РПЛ и ФНЛ.

Третье — компенсационные солидарные выплаты. Это очень важный вопрос. Прежде всего важен вопрос для детских тренеров, подготавливающих профессиональных футболистов. Сегодня мы договорились о том, что вместо трех выплат, которые предусмотрены в настоящий момент, будет введен единый ежегодный взнос в размере двух процентов от заработной платы для мужчин и пяти процентов для женщин. Заниматься этим будут клубы. Та сумма, которая поступает, дальше выделяется в соотношении 50 на 50 тренерам и школам. Такой подход является более справедливым.

Четвертое — вопрос о внесении изменений в сфере агентской деятельности. В прошлом году ФИФА внесла изменения в регламент регулирования агентской деятельности. Новый регламент исключает посредников, а агенты должны будут проходить лицензирование.

Пятый вопрос — новые правила лицензирования для клубов второй лиги. Основное изменение — исключение возможности допуска и процедуры лицензирования не по спортивному принципу.

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— Когда будет ясность по возможному переходу РФС в Азию?

— Этого вопроса не было в повестке. 1 апреля было ориентировочным сроком, хотели к этой дате согласовать с ФИФА и УЕФА дорожную карту по возвращению сборных в официальные соревнования. Задачу скорейшего возращения сборной к международным соревнованиям и в отборе к ЧМ-2026 с нас никто не снимал, они по-прежнему являются актуальными. Это ключевые задачи. Вы знаете, что рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована. Она работает регулярно. УЕФА параллельно ведет консультации с МОК, есть определенный прогресс в переговорах. Но мы договорились с УЕФА, что не комментируем какие-то предварительные итоги. Когда договоримся, сделаем совместное заявление.

— Какие сроки ставит себе РФС?

— Если бы все зависело только от нас, я был дал точный и конкретный ответ. В рабочей группе несколько участников. Трудно назвать какие-то конкретные сроки и перспективы. Процесс переговоров может иметь характер «от встречи к встрече». Мы продвигаемся в поисках решения. Следующее обсуждение планируется на конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Консультации продолжатся.

— Как проходят переговоры по вопросу рабочей группы?

— Есть формальные и неформальные рабочие группы. Возглавляет группу Митрофанов, можете к нему обратиться за соответствующим комментарием. Я участвую в обсуждении вопросов. Когда у меня есть возможность встретиться или провести телефонные переговоры, я это делаю.

— Возможен ли выход из УЕФА в апреле?

— Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям. Касательно дорожной карты есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям. Когда мы поймем, что это возможно или невозможно, — будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля — это ориентировочный срок.

— Вы ставите себе какой-то дедлайн?

— Конечно, хотелось бы иметь конкретный дедлайн, но не все зависит от нас. Нам надо решить — шашечки или ехать. Основная задача — участие в отборе на чемпионат мира-2026. Должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол.

Александр Дюков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Думаете, в нефтяной отрасли все так радужно?

— В каком состоянии находится дорожная карта по возвращению команд из России к официальным соревнованиям?

— Дорожная карта, как мы ее видим, в РФС есть. Нужно, чтобы ее согласовали наши коллеги. Попросили не давать какие-то комментарии по промежуточным итогам. Подождите какое-то время. Либо мы договоримся, либо не договоримся. Когда будет понятно, мы с вами соберемся и погрузимся в детали. Прошу прощения, что мы не договорились за час, но это непростые переговоры и непростая ситуация — много участников, большое количество субъектов.

— Может ли сборная России принять участие в турнире ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации)?

— Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. Нам нужно выбирать лучшие опции. Необходимо обсудить возможность принятия решения об участии, но для этого нужно больше данных. В июне мы должны играть. Матчи, которые прошли в марте, показали, что сборная интересна болельщикам. Несмотря на то что времени на продажу билетов [на матч с Ираком] было мало, пришло достаточно много болельщиков.

— Как вы отреагировали на решение МОК оставить в силе отстранение от участия в международных соревнованиях командных видов спорта?

— Решение МОК напрямую никак не распространяется на футбол и на нашу ситуацию. Безусловно, какое-то косвенное влияние это имеет, но не прямое. По нашей ситуации решение принимают ФИФА и УЕФА. Думаю, решение МОК не последнее — обсуждения продолжатся. Была надежда, что это решение будет с минимальной дискриминацией российских атлетов. Сейчас промежуточное решение, надо дождаться, когда оно будет опубликовано окончательно. Это решение не оправдывает наши ожидания. Надеемся, что оно будет менее дискриминационным и более спортивным по духу, объединяющим мировой спорт.

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— Может ли сборная России принять участие в Кубке Америки?

— В настоящий момент — нет. Вероятность участия там невысокая — большое количество игроков выступает в Европе. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически — вряд ли нам в ближайшее время удастся договориться. РФС рассматривает в том числе соперников из Латинской Америки, не только с Азиатского континента. Здесь очень многое будет зависеть от игроков. Есть стопроцентная уверенность, что будет давление на игроков. Турне? Вполне можем к этому вопросу вернуться.

— В одном из интервью вы сказали, что ожидаете усиления давления на нефтяную отрасль. Можно сказать, что вы ожидаете усиления давления и на футбольную?

— Никто не может гарантировать, что усиления давления не будет. Но уже и так есть достаточное давление. Куда его усиливать?

— За этот год у вас не возникло желания оставить все это и уйти в нефтяную отрасль?

— Давайте избегать крайних оценок. Вы думаете, в нефтяной отрасли все так радужно? Такое количество вызовов — это и есть интерес. При этом футбол — это не только профессиональные клубы и сборные, участие в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. Футбол — это про каждого из нас, про то, чтобы иметь возможность им заниматься и играть в него, получать удовольствие от игры, самореализоваться. И в этом у нас есть определенные успехи.

В российском футболе много направлений: массовый, школьный, детский футбол, подготовка спортивного резерва, Академия РФС. У нас здесь есть определенные успехи. Например, проект «Футбол в школе». Пилотный проект завершился весной прошлого года, а с учебного года-2022/23 в нем участвуют уже 2150 школ из 48 регионов страны.

ЮФЛ, которая начиналась как турнир среди элитных академий футбольных клубов, сейчас — самое крупное футбольное соревнование в мире, проводимое национальной футбольной ассоциацией. Это единая система соревнований для всех возрастов начиная с 15 лет, которая помогает юношам и девушкам легче переходить на взрослый уровень. В сезоне-2022/23 это 12 турниров и 175 команд, к которым добавилась и Молодежная футбольная лига.

— Некоторые ваши коллеги потеряли интерес и ушли из футбола. Что заставляет вас оставаться?

— Я приходил с определенным видением, стратегией. Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое еще предстоит сделать. Это меня и мотивирует — развитие массового, юношеского, детского футбола.

Футболисты «Спартака» на фоне пустых трибун стадиона «Открытие Банк Арена».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не вижу оснований и предпосылок для отмены Fan ID

— 7 марта Дмитрий Песков сказал, что решение по карте болельщика должно быть в зоне спортивных властей. 28 марта вышло ваше интервью, что это все же вопрос к власти. Люди не понимают, к кому обращаться.

— Я сказал, что паспорт болельщика как техническое решение создан, работает. Безусловно, нет предела совершенству и есть возможность для дальнейшего упрощения и улучшения использования. Поручения даны Правительству РФ, а не РФС, РПЛ или клубам. Принят закон, он вступил в силу. Инициатором закона было правительство, закон принят Государственной думой. Внесение изменений в закон — прерогатива Правительства и Государственной думы, субъекты футбола не могут на это повлиять. Мы не являемся законотворческим субъектом. РФС, РПЛ и клубы могут предлагать решения, которые упростили бы и сделали более понятной систему идентификации болельщика.

— Возможно ли, что РПЛ будет вычеркнута из перечня соревнований, для которых требуется карта болельщика?

— Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы правительство отменило Fan ID. На самом деле, если вести себя безответственно, это был бы самый простой посыл: выступить против и быть популистом и хайпожором, чтобы получить поддержку тех людей, которые не согласны. Такое заявление со стороны футбольных властей было бы абсолютно безответственным. Я повторяю — не вижу никаких оснований, чтобы эту систему отменили. Подобного рода заявления с нашей стороны приведут к тому, что футбольные власти выступят против, а болельщики не будут получать Fan ID и ходить на стадионы. Правительство отвечает за безопасность, было принято осознанное решение. Безопасность людей и их здоровье — приоритет. Они понимали, что введение карты болельщика приведет к временному сокращению посещаемости матчей. Сейчас много факторов, и сложно сказать, что влияет на посещаемость.

— Понимаете ли вы претензии активных фанатов по паспорту болельщика?

— Причин несколько. Первая — это является нововведением. Мы с определенным сопротивлением воспринимаем какие-то новшества. Безусловно, система идентификации болельщиков меняет привычный алгоритм. Нужно время, чтобы к изменениям привыкнуть, их принять и исследовать. Большое количество болельщиков уже получило карту, более 600 тысяч. Видимо, для каких-то болельщиков нужно чуть больше времени, чтобы получить карту. Гораздо проще просто получить карту болельщика и пойти на стадион. Это удобно. Плюс есть возможность удаленной верификации. Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика.

— У болельщиков есть претензия, что карту болельщика могут аннулировать без суда.

— Давайте не будем теоретизировать. Возможно все. Случаи отказа, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все отказы обоснованы тем, что этим отказам предшествовало решение суда.

— Чувствуете ли себя более безопасно на матчах РПЛ, чем на матчах сборной России или Кубка?

— Чувствую себя безопасно на матчах сборной и Кубка, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры ведут соответствующую работу. Есть люди, которые взяли на себя ответственность и за это отвечают. Если что-то произойдет, вы готовы взять на себя все риски?

Болельщики на&nbsp;матче РПЛ. Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

— Казалось, что введение карты болельщика ускорит появление пива на стадионах. Вы понимаете, почему этого не произошло?

— К пиву разное отношение, в том числе и у депутатов Госдумы. Кто поддерживает, кто-то — нет. Если говорить о болельщиках, здесь нет однозначного отношения. Поэтому, наверное, этим и вызвано то, что решение о возвращении пива на стадионы не принято.

— Была информация, что вы встречались с руководством «Спартака». Так ли это?

— Я периодически встречаюсь с разными клубами. Мы договорились с Александром Матыциным еще в январе. Речь шла еще о женском футболе. В свое время Леонид Федун мне пообещал, что у «Спартака» будет женская команда. Встреча состоялась в марте, мы обсуждали этот вопрос. Судейство? Этот вопрос обсуждался в той части, как видел судейство «Спартак». Были конкретные пожелания. Все высказываются за большую динамичность в футболе, мы работаем в этом направлении. Был вопрос и о затяжке времени — с этим тоже надо как-то бороться, увеличивать чистое игровое время.

— С какими еще клубами были встречи?

— Встречался с «Нижним Новгородом», с «Крыльями Советов». Была встреча с губернатором Самарской области, обсуждали в том числе развитие детского футбола. Регулярно общаемся с Евгением Гинером. С новым руководством «Локомотива» встреч еще не было, но с предыдущим были. Поддерживаем контакт практически со всеми клубами, идет регулярное общение.

— Какая ситуация с включением крымских клубов?

— В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям. Давайте дождемся результатов, после этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель-май.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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