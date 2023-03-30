«Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома

Главное с пресс-конференции.

Президент РФС Александр Дюков по итогам заседания исполкома ответил на вопросы журналистов о возможных переговорах с УЕФА и ФИФА, рабочей группе и карте болельщика.

Ставим задачу вернуть сборную в европейские соревнования

— Какие итоги заседания исполкома вы можете подвести?

— Первый вопрос — реформа ФНЛ, которую подготовили и предложили коллеги из ФНЛ. Она направлена на увеличение количества матчей, которые проходили бы в равной конкурентной борьбе. Было подготовлено четыре варианта, они обсуждены с клубами и комитетом профессионального футбола. В целом все клубы и члены исполкома согласны с тем, что реформа нужна. Безусловно, решение является важным и ответственным, и здесь нужна доскональная проработка. Остались вопросы как у клубов, так и у членов исполкома. В ближайшую неделю-две будут обсуждаться вопросы с участниками ФНЛ и будут найдены решения, которые максимально удовлетворяли бы участников турнира. Очень много вопросов, связанных с переходами, составом участников. Много нюансов, деталей. Надеюсь, в ближайшие две недели будет принято окончательное решение. Сейчас обсуждается два похожих варианта.

Второй вопрос — концепция развития профессиональных соревнований мини-футбола и футзала. Принято решение: есть целевое видение турниров, которые мы хотим проводить в профессиональном футболе. Есть предложение изменить и доработать количество и состав турниров, объединить в единый периметр. Также было принято важное решение о проведении турниров Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов по аналогии с РПЛ и ФНЛ.

Третье — компенсационные солидарные выплаты. Это очень важный вопрос. Прежде всего важен вопрос для детских тренеров, подготавливающих профессиональных футболистов. Сегодня мы договорились о том, что вместо трех выплат, которые предусмотрены в настоящий момент, будет введен единый ежегодный взнос в размере двух процентов от заработной платы для мужчин и пяти процентов для женщин. Заниматься этим будут клубы. Та сумма, которая поступает, дальше выделяется в соотношении 50 на 50 тренерам и школам. Такой подход является более справедливым.

Четвертое — вопрос о внесении изменений в сфере агентской деятельности. В прошлом году ФИФА внесла изменения в регламент регулирования агентской деятельности. Новый регламент исключает посредников, а агенты должны будут проходить лицензирование.

Пятый вопрос — новые правила лицензирования для клубов второй лиги. Основное изменение — исключение возможности допуска и процедуры лицензирования не по спортивному принципу.

— Когда будет ясность по возможному переходу РФС в Азию?

— Этого вопроса не было в повестке. 1 апреля было ориентировочным сроком, хотели к этой дате согласовать с ФИФА и УЕФА дорожную карту по возвращению сборных в официальные соревнования. Задачу скорейшего возращения сборной к международным соревнованиям и в отборе к ЧМ-2026 с нас никто не снимал, они по-прежнему являются актуальными. Это ключевые задачи. Вы знаете, что рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована. Она работает регулярно. УЕФА параллельно ведет консультации с МОК, есть определенный прогресс в переговорах. Но мы договорились с УЕФА, что не комментируем какие-то предварительные итоги. Когда договоримся, сделаем совместное заявление.

— Какие сроки ставит себе РФС?

— Если бы все зависело только от нас, я был дал точный и конкретный ответ. В рабочей группе несколько участников. Трудно назвать какие-то конкретные сроки и перспективы. Процесс переговоров может иметь характер «от встречи к встрече». Мы продвигаемся в поисках решения. Следующее обсуждение планируется на конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Консультации продолжатся.

— Как проходят переговоры по вопросу рабочей группы?

— Есть формальные и неформальные рабочие группы. Возглавляет группу Митрофанов, можете к нему обратиться за соответствующим комментарием. Я участвую в обсуждении вопросов. Когда у меня есть возможность встретиться или провести телефонные переговоры, я это делаю.

— Возможен ли выход из УЕФА в апреле?

— Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям. Касательно дорожной карты есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям. Когда мы поймем, что это возможно или невозможно, — будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля — это ориентировочный срок.

— Вы ставите себе какой-то дедлайн?

— Конечно, хотелось бы иметь конкретный дедлайн, но не все зависит от нас. Нам надо решить — шашечки или ехать. Основная задача — участие в отборе на чемпионат мира-2026. Должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол.

Александр Дюков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Думаете, в нефтяной отрасли все так радужно?

— В каком состоянии находится дорожная карта по возвращению команд из России к официальным соревнованиям?

— Дорожная карта, как мы ее видим, в РФС есть. Нужно, чтобы ее согласовали наши коллеги. Попросили не давать какие-то комментарии по промежуточным итогам. Подождите какое-то время. Либо мы договоримся, либо не договоримся. Когда будет понятно, мы с вами соберемся и погрузимся в детали. Прошу прощения, что мы не договорились за час, но это непростые переговоры и непростая ситуация — много участников, большое количество субъектов.

— Может ли сборная России принять участие в турнире ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации)?

— Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. Нам нужно выбирать лучшие опции. Необходимо обсудить возможность принятия решения об участии, но для этого нужно больше данных. В июне мы должны играть. Матчи, которые прошли в марте, показали, что сборная интересна болельщикам. Несмотря на то что времени на продажу билетов [на матч с Ираком] было мало, пришло достаточно много болельщиков.

— Как вы отреагировали на решение МОК оставить в силе отстранение от участия в международных соревнованиях командных видов спорта?

— Решение МОК напрямую никак не распространяется на футбол и на нашу ситуацию. Безусловно, какое-то косвенное влияние это имеет, но не прямое. По нашей ситуации решение принимают ФИФА и УЕФА. Думаю, решение МОК не последнее — обсуждения продолжатся. Была надежда, что это решение будет с минимальной дискриминацией российских атлетов. Сейчас промежуточное решение, надо дождаться, когда оно будет опубликовано окончательно. Это решение не оправдывает наши ожидания. Надеемся, что оно будет менее дискриминационным и более спортивным по духу, объединяющим мировой спорт.

— Может ли сборная России принять участие в Кубке Америки?

— В настоящий момент — нет. Вероятность участия там невысокая — большое количество игроков выступает в Европе. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически — вряд ли нам в ближайшее время удастся договориться. РФС рассматривает в том числе соперников из Латинской Америки, не только с Азиатского континента. Здесь очень многое будет зависеть от игроков. Есть стопроцентная уверенность, что будет давление на игроков. Турне? Вполне можем к этому вопросу вернуться.

— В одном из интервью вы сказали, что ожидаете усиления давления на нефтяную отрасль. Можно сказать, что вы ожидаете усиления давления и на футбольную?

— Никто не может гарантировать, что усиления давления не будет. Но уже и так есть достаточное давление. Куда его усиливать?

— За этот год у вас не возникло желания оставить все это и уйти в нефтяную отрасль?

— Давайте избегать крайних оценок. Вы думаете, в нефтяной отрасли все так радужно? Такое количество вызовов — это и есть интерес. При этом футбол — это не только профессиональные клубы и сборные, участие в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. Футбол — это про каждого из нас, про то, чтобы иметь возможность им заниматься и играть в него, получать удовольствие от игры, самореализоваться. И в этом у нас есть определенные успехи.

В российском футболе много направлений: массовый, школьный, детский футбол, подготовка спортивного резерва, Академия РФС. У нас здесь есть определенные успехи. Например, проект «Футбол в школе». Пилотный проект завершился весной прошлого года, а с учебного года-2022/23 в нем участвуют уже 2150 школ из 48 регионов страны.

ЮФЛ, которая начиналась как турнир среди элитных академий футбольных клубов, сейчас — самое крупное футбольное соревнование в мире, проводимое национальной футбольной ассоциацией. Это единая система соревнований для всех возрастов начиная с 15 лет, которая помогает юношам и девушкам легче переходить на взрослый уровень. В сезоне-2022/23 это 12 турниров и 175 команд, к которым добавилась и Молодежная футбольная лига.

— Некоторые ваши коллеги потеряли интерес и ушли из футбола. Что заставляет вас оставаться?

— Я приходил с определенным видением, стратегией. Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое еще предстоит сделать. Это меня и мотивирует — развитие массового, юношеского, детского футбола.

Футболисты «Спартака» на фоне пустых трибун стадиона «Открытие Банк Арена». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не вижу оснований и предпосылок для отмены Fan ID

— 7 марта Дмитрий Песков сказал, что решение по карте болельщика должно быть в зоне спортивных властей. 28 марта вышло ваше интервью, что это все же вопрос к власти. Люди не понимают, к кому обращаться.

— Я сказал, что паспорт болельщика как техническое решение создан, работает. Безусловно, нет предела совершенству и есть возможность для дальнейшего упрощения и улучшения использования. Поручения даны Правительству РФ, а не РФС, РПЛ или клубам. Принят закон, он вступил в силу. Инициатором закона было правительство, закон принят Государственной думой. Внесение изменений в закон — прерогатива Правительства и Государственной думы, субъекты футбола не могут на это повлиять. Мы не являемся законотворческим субъектом. РФС, РПЛ и клубы могут предлагать решения, которые упростили бы и сделали более понятной систему идентификации болельщика.

— Возможно ли, что РПЛ будет вычеркнута из перечня соревнований, для которых требуется карта болельщика?

— Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы правительство отменило Fan ID. На самом деле, если вести себя безответственно, это был бы самый простой посыл: выступить против и быть популистом и хайпожором, чтобы получить поддержку тех людей, которые не согласны. Такое заявление со стороны футбольных властей было бы абсолютно безответственным. Я повторяю — не вижу никаких оснований, чтобы эту систему отменили. Подобного рода заявления с нашей стороны приведут к тому, что футбольные власти выступят против, а болельщики не будут получать Fan ID и ходить на стадионы. Правительство отвечает за безопасность, было принято осознанное решение. Безопасность людей и их здоровье — приоритет. Они понимали, что введение карты болельщика приведет к временному сокращению посещаемости матчей. Сейчас много факторов, и сложно сказать, что влияет на посещаемость.

— Понимаете ли вы претензии активных фанатов по паспорту болельщика?

— Причин несколько. Первая — это является нововведением. Мы с определенным сопротивлением воспринимаем какие-то новшества. Безусловно, система идентификации болельщиков меняет привычный алгоритм. Нужно время, чтобы к изменениям привыкнуть, их принять и исследовать. Большое количество болельщиков уже получило карту, более 600 тысяч. Видимо, для каких-то болельщиков нужно чуть больше времени, чтобы получить карту. Гораздо проще просто получить карту болельщика и пойти на стадион. Это удобно. Плюс есть возможность удаленной верификации. Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика.

— У болельщиков есть претензия, что карту болельщика могут аннулировать без суда.

— Давайте не будем теоретизировать. Возможно все. Случаи отказа, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все отказы обоснованы тем, что этим отказам предшествовало решение суда.

— Чувствуете ли себя более безопасно на матчах РПЛ, чем на матчах сборной России или Кубка?

— Чувствую себя безопасно на матчах сборной и Кубка, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры ведут соответствующую работу. Есть люди, которые взяли на себя ответственность и за это отвечают. Если что-то произойдет, вы готовы взять на себя все риски?

— Казалось, что введение карты болельщика ускорит появление пива на стадионах. Вы понимаете, почему этого не произошло?

— К пиву разное отношение, в том числе и у депутатов Госдумы. Кто поддерживает, кто-то — нет. Если говорить о болельщиках, здесь нет однозначного отношения. Поэтому, наверное, этим и вызвано то, что решение о возвращении пива на стадионы не принято.

— Была информация, что вы встречались с руководством «Спартака». Так ли это?

— Я периодически встречаюсь с разными клубами. Мы договорились с Александром Матыциным еще в январе. Речь шла еще о женском футболе. В свое время Леонид Федун мне пообещал, что у «Спартака» будет женская команда. Встреча состоялась в марте, мы обсуждали этот вопрос. Судейство? Этот вопрос обсуждался в той части, как видел судейство «Спартак». Были конкретные пожелания. Все высказываются за большую динамичность в футболе, мы работаем в этом направлении. Был вопрос и о затяжке времени — с этим тоже надо как-то бороться, увеличивать чистое игровое время.

— С какими еще клубами были встречи?

— Встречался с «Нижним Новгородом», с «Крыльями Советов». Была встреча с губернатором Самарской области, обсуждали в том числе развитие детского футбола. Регулярно общаемся с Евгением Гинером. С новым руководством «Локомотива» встреч еще не было, но с предыдущим были. Поддерживаем контакт практически со всеми клубами, идет регулярное общение.

— Какая ситуация с включением крымских клубов?

— В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям. Давайте дождемся результатов, после этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель-май.