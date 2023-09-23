«Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева

Бывший тренер сборной Олег Романцев высказался на тему совета Карпина футболистам уезжать европейские чемпионаты.

В сентябре сборная России двумя составами провела контрольные встречи с Катаром и Египтом. Событие по нынешним временам заметное, и для меня стало странным, что самый большой резонанс вызвала не игра сборной, а ответ Валерия Карпина на вопрос нужно ли нашим футболистам уезжать за рубеж. Причем в эту странную дискуссию вдруг включились некоторые депутаты Государственной думы, неожиданно придав словам Валерия Георгиевича политическую окраску.

Но прежде чем высказать на сей счет свое мнение, замечу, что, похоже, судьба сборной волнует только Карпина с его тренерским штабом и тех, кому по долгу службы положено заниматься ею в РФС. Кстати, огромное им спасибо за то, что в такие непростые для нас времена сумели найти достойных спарринг-партнеров. Да, возможно, Катар и Египет — не из самых крутых соперников. Но для того, чтобы проверить в деле резерв сборной, показать, что она не рассыпалась, а живет и играет, оба противника оказались вполне подходящими. И, что бы ни говорили скептики, сегодня для нашего, оказавшегося в изоляции футбола, это очень важный момент. Вот почему мне странно, что этого обстоятельства не учли те, кто решил провести в Питере матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» в тот же день и в тоже время, когда молодежный вариант сборной играл с олимпийцами Египта. И это не мелочь, поскольку говорит об отношении к своей национальной команде. Как и тот печальный факт, что федеральный спортивный канал не показал ни один из ее сентябрьских матчей, а Первый канал транслировал только один — спасибо и на этом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И каким бы мотиватором ни был Карпин, те, с кем он работает, чувствуют такое безразличие к себе. Это невольно заставляет думать — а есть ли у этой сборной будущее, к которому ее пытаются готовить? Добавьте сюда разговоры о том, что проведение сборов командой Карпина — пустая трата времени, о низком уровне соперников по спаррингам, брюзжание об отсутствии у нее светлого завтра, и легко представите, в какой обстановке приходится выживать нынешней сборной России.

Теперь о словах Карпина по поводу того, нужно ли ехать нашим ребятам за рубеж или нет. Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией. Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один — стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может. Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе — раз-два и обчелся.

Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Александр Головин и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной. Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь.

В свое время Гус Хиддинк, с которым сборная стала призером Евро-2008, тоже говорил, что для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И сборная от этого будет сильней. Но я что-то не припомню в его адрес обвинений в стремлении развалить российский футбол. Тогда Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов и Погребняк были просто нарасхват. О массовом побеге за рубеж никто не говорил, а вот чувство гордости за своих ребят мы все испытывали!

Сейчас же за границей большого спроса на наших игроков не наблюдается. И только их стремление попасть в сборную, выйти в ней на первые роли и поднять ее авторитет может стать новым шагом в карьере. А вот отсутствие желания расти, довольствуясь тем, что имеешь — путь в никуда. Вот таких, кому главное в футболе — тепло, сытость и уют, обладающий превосходным чувством юмора Андрей Петрович Старостин с иронией называл «мышами в крупе».

В завершении обсуждения этой грустной, высосанной из пальца темы, замечу, что никак не могу понять, почему она так взволновала некоторых представителей Думы. Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола». А еще было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские». Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

А ведь все очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте. Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты. Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина.

А не лучше ли охладить пыл и подумать о том, как вернуть на трибуны тысячи болельщиков, пересмотрев закон о Fan ID, хотя бы в отношении пенсионеров? Ведь многие из них просто не имеют компьютеров и необходимых гаджетов.