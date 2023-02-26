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Сегодня, 13:06

Мостовой считает, что Малком и Клаудиньо могут усилить сборную России

Руслан Минаев
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что его одноклубники Малком и Клаудиньо могут усилить сборную России.

24 февраля стало известно, что бразильцы получили паспорта граждан РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство, — цитирует Мостового ТАСС. — Увидел и увидел, я знал, что это будет, было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще. Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю зачем.

Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах.

Источник: ТАСС
Андрей Мостовой
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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