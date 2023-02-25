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Испания

Сегодня, 20:44

Хави: «Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какой момент его разочаровал больше всего в этом сезоне.

«Я сказал футболистам, что жизнь продолжается. Самое большое разочарование — вылет из Лиги чемпионов. Вылететь из Лиги Европы тоже неприятно, но мы продолжаем бороться за чемпионство и Кубок Испании», — цитирует Хави AS.

Сине-гранатовые покинули Лигу чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

В Лиге Европы «Барселона» проиграла в ответном стыковом матче «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 и по сумму двух игр (3:4) покинула турнир.

В ла лиге каталонская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 матча.

Хави Эрнандес (Хави)
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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