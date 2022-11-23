Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 ноября, 11:50

Гаврилов о просмотре кубкового матча «Спартака» и «Зенита»: «Конечно, буду смотреть матч Бельгии на ЧМ-2022»

Гаврилов выбрал между кубковым матчем «Спартак» — «Зенит» и игрой Бельгии на ЧМ-2022
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что отдает предпочтение игре сборной Бельгии на чемпионате мира-2022 нежели кубковому матчу красно-белых с «Зенитом».

«Что буду смотреть: Зенит» — «Спартак» или чемпионат мира? А что это за игра «Зенит» — «Спартак»? Кубок России? В это же время будет играть Бельгия, ее можно посмотреть, конечно. А «Спартак» покажут в новостях, как сыграл. Сейчас идет чемпионат мира, мне хочется посмотреть все группы. В чемпионате России мы уже видели в первом круге и «Зенит», и «Спартак», — цитирует Гаврилова Legalbet.

«Зенит» сыграет со «Спартком» в групповом турнире Кубка России 27 ноября. В этот же время сборная Бельгии сыграет с Марокко на ЧМ-2022.

Источник: https://legalbet.ru/news/gavrilov-a-chto-eto-za-igra-zenit-spartak-budu-smotret/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Юрий Гаврилов (футбол)
Кубок России
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
9
10
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»
Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии
Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России
Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»
«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марокко — Хорватия: Ловрен, Влашич и Модрич выйдут в стартовом составе

Колосков — о Франции на ЧМ-2022: «Считать ее фаворитом турнира преждевременно»