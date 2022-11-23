Гаврилов о просмотре кубкового матча «Спартака» и «Зенита»: «Конечно, буду смотреть матч Бельгии на ЧМ-2022»

23 ноября, 11:50
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что отдает предпочтение игре сборной Бельгии на чемпионате мира-2022 нежели кубковому матчу красно-белых с «Зенитом».
«Что буду смотреть: Зенит» — «Спартак» или чемпионат мира? А что это за игра «Зенит» — «Спартак»? Кубок России? В это же время будет играть Бельгия, ее можно посмотреть, конечно. А «Спартак» покажут в новостях, как сыграл. Сейчас идет чемпионат мира, мне хочется посмотреть все группы. В чемпионате России мы уже видели в первом круге и «Зенит», и «Спартак», — цитирует Гаврилова Legalbet.
«Зенит» сыграет со «Спартком» в групповом турнире Кубка России 27 ноября. В этот же время сборная Бельгии сыграет с Марокко на ЧМ-2022.
Методология
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Основные источники исследования