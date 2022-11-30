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Сегодня, 01:00

Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Алиу Сиссе.
Фото AFP
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters
1/4
Telegram Дзен
Оцениваем шансы команд, которые составили первые пары в 1/8 финала.

Англия — Сенегал: драйв Сиссе против мощи Саутгейта

Сборная Сенегала на чемпионате мира — пока лучшая история про преодоление, борьбу и поиск антикризисных решений. Прямо перед вылетом в Катар команда Алиу Сиссе осталась без Садио Мане и потеряла около 30 процентов — если не больше — своего атакующего потенциала.

В первом же матче африканцы качественно сыграли с Нидерландами, но расклеились в концовке, стартовав с поражения. А через пару дней они стали единственным участником ЧМ, пропустившим от хозяев этого ЧМ.

Футболисты сборной Сенегала радуются победе над Эквадором в&nbsp;матче ЧМ-2022. Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Когда в решающей встрече Эквадор сравнял счет, казалось, что все может закончиться драмой. У Сенегала оставалось 23 минуты основного времени, чтобы снова запрыгнуть в плей-офф. Но выяснилось, что это вообще не проблема. Кулибали забил уже в следующей атаке, а после этого банда Сиссе не оставила сопернику шансов и образцово отработала концовку. Никаких провалов сзади и ошибок на своей половине — Эквадору не позволили даже организовать финальный навал.

Алиу Сиссе. Фото AFP
Алиу Сиссе.
Фото AFP

Конечно, даже с таким прорывом в 1/8 финала в паре с Англией представители Черного континента — очевидные андердоги. Но Гарету Саутгейту нужно готовить команду к тому, что придется выложиться: за счет атлетизма, игровой динамики и стандартов сенегальцы способны создать проблемы.

Хотя против Англии вся нагрузка ляжет на Кулибали и Диалло в центре обороны, а также на Сабали и Якобса, которым придется сдерживать мощные фланги. В Катаре все осознали, что Англия Саутгейта — это уже не прагматичный футбол на 1:0, а высокий прессинг, доминирование и использование всего атакующего потенциала. Весь вопрос в том, как долго получится сдерживать такое давление. Иран хватило на полтайма — и всего закончилось убийственным разгромом. Уэльс продержался 50 минут (при этом не вылезал со своей половины), а в итоге получил два мяча за две минуты, раскрылся и окончательно попрощался с ЧМ.

29&nbsp;ноября. Уэльс&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:3. Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав

При этом есть пример сборной США, которая билась с Англией на равных, огрызалась и вообще имела шансы на победу. Но без Мане Сенегалу придется безумно тяжело. Видно, что «Три льва» прибавляют, а старт плей-офф — идеальный повод, чтобы засверкать на поле еще ярче.

Футболисты сборной Нидерландов. Фото Reuters
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Нидерланды — США: ван Галу пора выключать эко-режим

Команда Луи ван Гала уверенно вышла из группы с первого места, но играет явно ниже ожиданий. С Сенегалом повезло, что ошибся Менди — до этого Нидерланды действовали очень уныло (и даже уступили по ударам). Победу над Катаром вообще не стоит воспринимать всерьез — хозяев турнира прошел бы каждый, кто квалифицировался на чемпионат мира. А вот ничья с Эквадором — еще один маркер, что «Оранжевых» можно наказывать. Как и любую команду, которая добивается результата исключительно за счет класса исполнителей. В первую очередь, таких, как Коди Гакпо.

29&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Катар&nbsp;&mdash; 2:0. Луи ван Гал и&nbsp;Коди Гакпо. Хозяева ЧМ-2022 оказались беспомощными. Ван Гал нашел идеальную роль для своей звезды

23-летний воспитанник ПСВ уже на радаре топ-клубов (в частности, «Манчестер Юнайтед», который видит в игроке замену Криштиану), но с каждым матчем на ЧМ-2022 увеличивает свой ценник. На счету Гакпо уже три гола (правой ногой, левой и головой). В заключительной встрече группы он вышел в паре с Депаем — еще одной суперзвездой, которую аккуратно подводили к плей-офф. Сначала Мемфиса выпустили на полчаса, затем на тайм и, наконец, включили в основу.

Но в 1/8 финала Нидерланды получат сверхопасного оппонента. США очень плавно разгонялись: завалили концовку с Уэльсом и упустили важную победу. Впечатлили в матче с Англией, но заработали лишь одно очко. А в ключевой момент, когда были нужны только три очка, растерзали Иран до перерыва, а во втором тайме удерживали результат. Обе модели сработали, хотя в концовке пришлось очень тяжело. Нидерланды — фаворит, но нужно готовиться к динамичному футболу, высоким скоростям и искрам на поле — то, чего все ждут от «Оранжевых», но до сих пор не получают.

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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.90 X 4.70 П2 1.43
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.10 X 4.60 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.70 X 4.30 П2 1.47
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.20 П2 1.71
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
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Харри Кейн

Харри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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