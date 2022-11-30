Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Оцениваем шансы команд, которые составили первые пары в 1/8 финала.

Англия — Сенегал: драйв Сиссе против мощи Саутгейта

Сборная Сенегала на чемпионате мира — пока лучшая история про преодоление, борьбу и поиск антикризисных решений. Прямо перед вылетом в Катар команда Алиу Сиссе осталась без Садио Мане и потеряла около 30 процентов — если не больше — своего атакующего потенциала.

В первом же матче африканцы качественно сыграли с Нидерландами, но расклеились в концовке, стартовав с поражения. А через пару дней они стали единственным участником ЧМ, пропустившим от хозяев этого ЧМ.

Когда в решающей встрече Эквадор сравнял счет, казалось, что все может закончиться драмой. У Сенегала оставалось 23 минуты основного времени, чтобы снова запрыгнуть в плей-офф. Но выяснилось, что это вообще не проблема. Кулибали забил уже в следующей атаке, а после этого банда Сиссе не оставила сопернику шансов и образцово отработала концовку. Никаких провалов сзади и ошибок на своей половине — Эквадору не позволили даже организовать финальный навал.

Алиу Сиссе. Фото AFP

Конечно, даже с таким прорывом в 1/8 финала в паре с Англией представители Черного континента — очевидные андердоги. Но Гарету Саутгейту нужно готовить команду к тому, что придется выложиться: за счет атлетизма, игровой динамики и стандартов сенегальцы способны создать проблемы.

Хотя против Англии вся нагрузка ляжет на Кулибали и Диалло в центре обороны, а также на Сабали и Якобса, которым придется сдерживать мощные фланги. В Катаре все осознали, что Англия Саутгейта — это уже не прагматичный футбол на 1:0, а высокий прессинг, доминирование и использование всего атакующего потенциала. Весь вопрос в том, как долго получится сдерживать такое давление. Иран хватило на полтайма — и всего закончилось убийственным разгромом. Уэльс продержался 50 минут (при этом не вылезал со своей половины), а в итоге получил два мяча за две минуты, раскрылся и окончательно попрощался с ЧМ.

При этом есть пример сборной США, которая билась с Англией на равных, огрызалась и вообще имела шансы на победу. Но без Мане Сенегалу придется безумно тяжело. Видно, что «Три льва» прибавляют, а старт плей-офф — идеальный повод, чтобы засверкать на поле еще ярче.

Футболисты сборной Нидерландов. Фото Reuters

Нидерланды — США: ван Галу пора выключать эко-режим

Команда Луи ван Гала уверенно вышла из группы с первого места, но играет явно ниже ожиданий. С Сенегалом повезло, что ошибся Менди — до этого Нидерланды действовали очень уныло (и даже уступили по ударам). Победу над Катаром вообще не стоит воспринимать всерьез — хозяев турнира прошел бы каждый, кто квалифицировался на чемпионат мира. А вот ничья с Эквадором — еще один маркер, что «Оранжевых» можно наказывать. Как и любую команду, которая добивается результата исключительно за счет класса исполнителей. В первую очередь, таких, как Коди Гакпо.

23-летний воспитанник ПСВ уже на радаре топ-клубов (в частности, «Манчестер Юнайтед», который видит в игроке замену Криштиану), но с каждым матчем на ЧМ-2022 увеличивает свой ценник. На счету Гакпо уже три гола (правой ногой, левой и головой). В заключительной встрече группы он вышел в паре с Депаем — еще одной суперзвездой, которую аккуратно подводили к плей-офф. Сначала Мемфиса выпустили на полчаса, затем на тайм и, наконец, включили в основу.

Но в 1/8 финала Нидерланды получат сверхопасного оппонента. США очень плавно разгонялись: завалили концовку с Уэльсом и упустили важную победу. Впечатлили в матче с Англией, но заработали лишь одно очко. А в ключевой момент, когда были нужны только три очка, растерзали Иран до перерыва, а во втором тайме удерживали результат. Обе модели сработали, хотя в концовке пришлось очень тяжело. Нидерланды — фаворит, но нужно готовиться к динамичному футболу, высоким скоростям и искрам на поле — то, чего все ждут от «Оранжевых», но до сих пор не получают.