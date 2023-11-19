Джокович в двух сетах обыграл Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 36-летнего серба 2 эйса и одна ошибка на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 8. У 20-летнего испанца 10 подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:2