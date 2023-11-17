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Сегодня, 19:28

Алькарас — о матче с Медведевым: «У него просто потрясающий прием»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4) в матче Итогового турнира ATP.

«Думаю, самое важное, что я сделал сегодня, — это сохранил психологическую устойчивость. Было несколько геймов на моей подаче, в которых я испытывал трудности. У него просто потрясающий прием, поэтому в эти моменты нужно было сохранять спокойствие и психологическую устойчивость, чтобы дать себе шанс выиграть матч», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

20-летний испанец занял первое место в Красной группе. В полуфинале он встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет в субботу, 18 ноября.

«Это одно из самых сложных испытаний для меня — встретиться с Новаком на турнире Nitto ATP Finals, где он побеждал шесть раз. Новак есть Новак. Он лучший игрок в мире на данный момент. В этом году он проиграл всего шесть матчей. Я собираюсь играть в свой лучший теннис и наслаждаться им так же, как я делал это в последних нескольких матчах», — сказал Алькарас.

Даниил Медведев. Медведев избежал встречи с Джоковичем. Россиянин сэкономил силы перед полуфиналом Итогового турнира

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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