Медведев прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в первом круге «Ролан Гаррос» от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда.

Россиянин уступил в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я становлюсь счастливым. И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины. Мне это не нравится. Не знаю, нравится ли людям глотать глину, чтобы она была в их сумках, ботинках, белых носках.

Может быть, кому-то это нравится. Мне — нет. Теперь я собираюсь отдохнуть и хорошо провести время. Приходится искать плюсы, хотя я был бы не против остаться в Париже подольше», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос» в пятый раз за карьеру.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Уайлд сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).