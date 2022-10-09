Агент Вадима Евсеева ответил на вопрос о возможном назначении в «Локомотив»

Агент Евсеева сообщил, что тренер сконцентрирован на работе в «Шиннике»

Александр Маньяков, агент тренера «Шинника» Вадима Евсеева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что российский специалист может возглавить «Локомотив».

«Из «Локомотива» со мной никто не связывался по поводу Евсеева. Может быть, кто-то из клуба связался с Вадимом Валентиновичем, этого я не знаю. Но в данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», — сказал Маньяков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Сочи» (0:4). До этого было три подряд поражения — от «Урала», «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Общий счет — 3:13.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.