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Сегодня, 09:00

Бывший директор академии «Локо» объяснил, почему клуб решил внезапно подписать Дзюбу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказал свое мнение о переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

— Давайте начнем с самого громкого трансфера этой зимы — перехода Артема Дзюбы в «Локо». Кто-то восхищен этой сделкой московского клуба. Но есть и те, кто считает, что форвард с непростым характером, который к тому же последние полгода ничего не показывал, может все испортить. Вы на чьей стороне?

— Понимаете, в чем вся штука... Ведь Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

— Что же изменилось сейчас?

— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

— Любопытно.

— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

— Выходит, Дзюба — это план Б или даже С?

— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова.

Соглашение «Локомотива» с 34-летним Дзюбой рассчитано до конца текущего сезона. Последним клубом российского футболиста была «Адана Демирспор», за которую он провел 5 матчей и забил один гол.

Максим Глушенков (в&nbsp;центре) с&nbsp;Франсуа Камано (слева) и&nbsp;другими игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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