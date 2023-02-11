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Сегодня, 17:40

Булыкин: «Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы. Но я вижу плюсы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский «Локомотив».

«Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы спастись от вылета. Но я вижу плюсы в этом переходе. В команду приходит мотивированный футболист, у него есть опыт и мастерство. Как минимум, он составит молодежи конкуренцию, передаст им мастерство и опыт. Мы знаем, как он умеет создавать атмосферу на футбольном поле и в раздевалке.

«Локомотив» подписал с ним контракт на четыре месяца, клуб ничем не рискует. Если у Дзюбы получится в «Локо», то будет хорошо и футболисту, и команде, которая выйдет из опасной зоны и выполнит задачу на этот сезон», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/11/19720075.shtml
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
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