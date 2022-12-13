«Одно фото, два крутых голкипера». Селихов сфотографировался с Куртуа

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Селихолв показал совместное фото со звездным вратарем «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Сейчас оба вратаря находятся в небольшом отпуске.

Селихов отдыхает после завершения первой части сезона чемпионата России. Куртуа в составе сборной Бельгии выступал на ЧМ-2022, но команда завершила свои выступления на стадии группового этапа.