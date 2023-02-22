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Орлов: «Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?! Он был лидером сборной, которая играла в четвертьфинале ЧМ?»

Геннадий Орлов считает, что Соболева рано сравнивать с Дзюбой
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что нападающего «Спартака» Александра Соболева пока рано сравнивать с новичком «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт. Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл. Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?» - сказал Орлов «СЭ».

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца этого сезона.

 
Клаудиньо и&nbsp;Малком. «Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

 

Александр Соболев
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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