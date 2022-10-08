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Сегодня, 21:15

«Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна

Иван Шитик
Корреспондент
Йозеф Циннбауэр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр.
Фото ФК «Локомотив»
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Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в субботу, 8 октября, железнодорожники крупно уступили «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура чемпионата России. Это поражение стало для команды пятым подряд.

«Локомотив» с 9 очками после 12 игр идет в зоне стыковых матчей, красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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52-летний Циннбауэр присоединился к тренерскому штабу «Локомотива» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды осталась у Марвина Комппера, который работал без необходимой лицензии.

В начале сентября после ухода Комппера в связи с неудовлетворительными результатами команды все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.

Цорн, работавший техническим директором «Локомотива» с июля 2021 года, был назначен на должность спортивного директора клуба в ноябре 2021-го.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-i-zorn-pokidayut-lokomotiv/
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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