«Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна

Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в субботу, 8 октября, железнодорожники крупно уступили «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура чемпионата России. Это поражение стало для команды пятым подряд.

«Локомотив» с 9 очками после 12 игр идет в зоне стыковых матчей, красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

52-летний Циннбауэр присоединился к тренерскому штабу «Локомотива» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды осталась у Марвина Комппера, который работал без необходимой лицензии.

В начале сентября после ухода Комппера в связи с неудовлетворительными результатами команды все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.

Цорн, работавший техническим директором «Локомотива» с июля 2021 года, был назначен на должность спортивного директора клуба в ноябре 2021-го.