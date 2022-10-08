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Сегодня, 21:43

«Локомотив» установил новый антирекорд в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Проиграв «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ (0:4),"Локомотив" продлил серию поражений в премьер-лиге до пяти встреч. Это худший результат команды в чемпионатах России. Никогда ранее железнодорожники не уступали более, чем в трех играх кряду. Трехматчевые серии случались ранее восемь раз, в том числе и в двух прошлых сезонах — при Марко Николиче и Маркусе Гисдоле.

Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате

Сезон

Тренер

Матчи

Поражения

2022/23

Йозеф Циннбауэр

Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 2:4, Сочи (г) — 0:4

5

2007

Анатолий Бышовец

Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4

3

2010

Юрий Семин

Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3

3

2011/12

Владимир Маминов

Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4

3

2014/15

Миодраг Божович

Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1

3

2015/16

Игорь Черевченко

Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1

3

2016/17

Юрий Семин

Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1

3

2020/21

Марко Николич

Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5

3

2021/22

Маркус Гисдоль

Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1

3

В Сочи подопечные Йозефа Циннбауэра потерпели третье крупное поражение за 12 туров чемпионата-2022/23.Летом красно-зеленые были разгромлены «Зенитом» (0:5) и «Краснодаром» (0:3). Чтобы установить новый антирекорд железнодорожникам достаточно однажды получить «-3» в оставшихся 18 турах. По три разгрома случались у «Локо» в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.

Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения

Сезон

Тренеры

Матчи

Крупные поражения

1992

Юрий Семин

30

3 (Спартак Вл (д) — 0:3, Асмарал (д) — 1:4, Спартак (г) — 1:4)

2011/12

Владимир Маминов, Жозе Коусейру

44

3 (Динамо (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3, ЦСКА (д) — 0:3)

2020/21

Марко Николич

30

3 (Динамо (г) — 1:5, Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6)

2022/23

Йозеф Циннбауэр

12

3 (Зенит (г) — 0:5, Краснодар (г) — 0:3, Сочи (г) — 0:4)

1999

Юрий Семин

30

2 (Спартак (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:3)

2000

Юрий Семин

30

2 (Черноморец (д) — 0:3, Торпедо (д) — 0:3)

2007

Анатолий Бышовец

30

2 (Луч-Энергия (г) — 0:3, Рубин (г) — 0:3)

2009

Рашид Рахимов, Юрий Семин

30

2 (ЦСКА (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3)

2010

Юрий Семин

30

2 (Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3)

2019/20

Юрий Семин

30

2 (Спартак (д) — 0:3, Арсенал (г) — 0:4)

Девять очков за 12 туров — худший результат в истории «Локомотива». Антирекорд сезона-2016/17 в этом году оказался перекрыт на целых три очка. С 1995 года, когда чемпионат России перешел на трехочковую систему подсчета очков, слабее стартовали только три московских команды — ЦСКА (2000), «Динамо» (2006) и дважды «Торпедо» (2014/15 и 2022/23).

Худшие 12 туров московских команд в чемпионатах России после перехода на трехочковую систему

Сезон

Команда

В

Н

П

М

О

Место

2022/23

Торпедо

1

2

8

7-21

5

16-е*

2014/15

Торпедо

1

3

8

9-27

6

15-е

2000

ЦСКА

2

2

8

8-18

8

14-е

2006

Динамо

1

5

6

8-14

8

15-е

2006

Торпедо

1

6

5

8-16

9

14-е

2022/23

Локомотив

2

3

7

15-22

9

14-е

2019/20

Динамо

2

4

6

8-14

10

15-е

2017/18

Динамо

2

4

6

9-14

10

15-е

2003

Торпедо-Металлург

2

4

6

10-11

10

15-е

1998

Динамо

1

8

3

9-10

11

15-е

* Матч 12-го тура проведет в воскресенье.

ФК Локомотив (Москва)
4
3
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