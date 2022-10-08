«Локомотив» установил новый антирекорд в чемпионате России

Сегодня, 21:43
Проиграв «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ (0:4),"Локомотив" продлил серию поражений в премьер-лиге до пяти встреч. Это худший результат команды в чемпионатах России. Никогда ранее железнодорожники не уступали более, чем в трех играх кряду. Трехматчевые серии случались ранее восемь раз, в том числе и в двух прошлых сезонах — при Марко Николиче и Маркусе Гисдоле.
Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
2022/23
|
Йозеф Циннбауэр
|
Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 2:4, Сочи (г) — 0:4
|
5
|
2007
|
Анатолий Бышовец
|
Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4
|
3
|
2010
|
Юрий Семин
|
Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3
|
3
|
2011/12
|
Владимир Маминов
|
Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4
|
3
|
2014/15
|
Миодраг Божович
|
Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1
|
3
|
2015/16
|
Игорь Черевченко
|
Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1
|
3
|
2016/17
|
Юрий Семин
|
Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1
|
3
|
2020/21
|
Марко Николич
|
Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5
|
3
|
2021/22
|
Маркус Гисдоль
|
Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1
|
3
В Сочи подопечные Йозефа Циннбауэра потерпели третье крупное поражение за 12 туров чемпионата-2022/23.Летом красно-зеленые были разгромлены «Зенитом» (0:5) и «Краснодаром» (0:3). Чтобы установить новый антирекорд железнодорожникам достаточно однажды получить «-3» в оставшихся 18 турах. По три разгрома случались у «Локо» в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.
Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения
|
Сезон
|
Тренеры
|
Матчи
|
Крупные поражения
|
1992
|
Юрий Семин
|
30
|
3 (Спартак Вл (д) — 0:3, Асмарал (д) — 1:4, Спартак (г) — 1:4)
|
2011/12
|
Владимир Маминов, Жозе Коусейру
|
44
|
3 (Динамо (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3, ЦСКА (д) — 0:3)
|
2020/21
|
Марко Николич
|
30
|
3 (Динамо (г) — 1:5, Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6)
|
2022/23
|
Йозеф Циннбауэр
|
12
|
3 (Зенит (г) — 0:5, Краснодар (г) — 0:3, Сочи (г) — 0:4)
|
1999
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Спартак (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:3)
|
2000
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Черноморец (д) — 0:3, Торпедо (д) — 0:3)
|
2007
|
Анатолий Бышовец
|
30
|
2 (Луч-Энергия (г) — 0:3, Рубин (г) — 0:3)
|
2009
|
Рашид Рахимов, Юрий Семин
|
30
|
2 (ЦСКА (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3)
|
2010
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3)
|
2019/20
|
Юрий Семин
|
30
|
2 (Спартак (д) — 0:3, Арсенал (г) — 0:4)
Девять очков за 12 туров — худший результат в истории «Локомотива». Антирекорд сезона-2016/17 в этом году оказался перекрыт на целых три очка. С 1995 года, когда чемпионат России перешел на трехочковую систему подсчета очков, слабее стартовали только три московских команды — ЦСКА (2000), «Динамо» (2006) и дважды «Торпедо» (2014/15 и 2022/23).
Худшие 12 туров московских команд в чемпионатах России после перехода на трехочковую систему
|
Сезон
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2022/23
|
Торпедо
|
1
|
2
|
8
|
7-21
|
5
|
16-е*
|
2014/15
|
Торпедо
|
1
|
3
|
8
|
9-27
|
6
|
15-е
|
2000
|
ЦСКА
|
2
|
2
|
8
|
8-18
|
8
|
14-е
|
2006
|
Динамо
|
1
|
5
|
6
|
8-14
|
8
|
15-е
|
2006
|
Торпедо
|
1
|
6
|
5
|
8-16
|
9
|
14-е
|
2022/23
|
Локомотив
|
2
|
3
|
7
|
15-22
|
9
|
14-е
|
2019/20
|
Динамо
|
2
|
4
|
6
|
8-14
|
10
|
15-е
|
2017/18
|
Динамо
|
2
|
4
|
6
|
9-14
|
10
|
15-е
|
2003
|
Торпедо-Металлург
|
2
|
4
|
6
|
10-11
|
10
|
15-е
|
1998
|
Динамо
|
1
|
8
|
3
|
9-10
|
11
|
15-е
* Матч 12-го тура проведет в воскресенье.