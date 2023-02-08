Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Мое мнение неизменно — пора дать шанс молодым российским игрокам. Что касается Дзюбы, то в современном и быстром футболе ему придется очень непросто», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля, появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой в размере 2,5 миллиона рублей в месяц.