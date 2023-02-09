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Сегодня, 19:38

Юрий Семин: «Сможет ли Дзюба спасти «Локомотив» от вылета? Время покажет»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-vremya-pokazhet-smozhet-li-dzyuba-spasti-lokomotiv-ot-vy-leta/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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