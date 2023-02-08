«В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»

Известный агент Алексей Сафонов — о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Для «Локомотива» сейчас все средства хороши, чтобы выбраться из ямы. Дзюбу подписывают на полгода. Наверное, все рассчитали. Думаю, он им поможет. Логика просматривается. По большому счету в России не так много нападающих сейчас. Опыта Артему не занимать. Если Дзюба не подомнет Галактионова своим авторитетом, то все будет нормально.

— Нынешняя игровая форма Дзюбы — загадка для всех?

— По форме ничего не могу сказать. Знаю только, что он недавно ездил на рынок, помогал Слуцкому форму покупать. Если серьезно, то, думаю, ему надо пару игр для адаптации, чтобы прочувствовать ритм. Забивать он не разучился. Возраст? В Англии люди порой и до 40 лет играют.

Артем Дзюба. Никита Успенский

— Вам не кажется, что Галактионов — сторонник другого футбола? Или Дзюба вписывается в его модель?

— Сейчас философия отойдет на второй план. Каждое очко на вес золота. Да и Дзюба не такой уж и одноплановый футболист. Может и столба играть, и подыгрывать. «Локомотив» сейчас будет существовать по принципу: не до жиру, быть бы живу.

— Можете ли сравнить на бумаге Дзюбу с Камано или Изидором, которые играли в атаке «Локо» в последних турах перед паузой?

— С иностранцами сравнивать смысла нет. Они могут в любой момент уехать...

— Есть еще Иван Игнатьев.

— Вот если бы мне предложили сделать выбор между Игнатьевым и Дзюбой и подписать кого-то из них на полгода, я бы выбрал Артема.

— Сколько голов забьет Дзюба во второй части сезона?

— Не люблю ставки, прогнозы. Но если подумать... Осталось 13 туров. Пять мячей он забьет.

— В начале разговора вы сказали: «Если только Дзюба не подомнет своим авторитетом Галактионова...» Тренер всего на четыре года старше нападающего — проблема?

— А тут уже все зависит от Галактионова. От его авторитета. Абаскалю вообще 33 года, но ничего. В «Спартаке» все нормально с дисциплиной. Никаких склок, конфликтов, все его хорошо воспринимают, с уважением. Разве Джикия позволяет себе какие-то шутки в отношении тренера?

Михаил Галактионов. ФК «Локомотив»

— Но Дзюба в этом плане непредсказуем.

— Да он сам все должен прекрасно понимать. Сейчас дают контракт на полгода. Если он себя здорово проявит, выложится по максимуму, предложат еще на год. Это Москва, никуда уезжать не надо особо. Игра стоит свеч. Вряд ли он рассматривает эти полгода как прощальную гастроль. Еще поиграть захочется.

— По данным СМИ, его зарплата в «Локо» составит 2,5 миллиона рублей в месяц. Адекватно?

— Зарплата не стояла для Дзюбы на первом месте. Никто ему не повторит ту сумму, которая у него была в «Зените». Предложили — согласился.

— Вы когда-то представляли интересы Дзюбы. Давно с ним общались?

— Не хочу эту тему поднимать. У нас нет претензий друг к другу. Разошлись без скандалов. Было и было... Не люблю, когда меня называют бывшим агентом Дзюбы. Надо думать о тех игроках, с которыми сейчас работаю.

— Последний вопрос. Дзюба может стать спасителем «Локомотива»?

— Да «Локо» не надо спасть.

— ?

— Посмотрите на состав, подбор исполнителей. Железнодорожникам надо выиграть пару матчей, и дальше точно покатит. Они выберутся. Дзюба на данном этапе поможет, но «спаситель» — это слишком громко. Просто удивительно, как при немцах команда оказалась внизу... Нонсенс! Но ничего — закончилась пилорама, дальше начнется футбол. Верю в Галактионова.