Сегодня, 01:00
— Что не получилось в матче с «Ахматом»?
— Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими шансами. К сожалению, не смогли забить. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, который выручал и спас нас на последней минуте. Мы пропустили опасную атаку, а он подстраховал. Огромная благодарность!
— У «Спартака» третий матч подряд без победы. С чем вы это связываете?
— В спорте такое бывает. Мы разговариваем об этом внутри коллектива, ищем ключи для исправления. Поражение в Екатеринбурге и с «Зенитом» — уже факт, история. Банальные слова, но надо идти вперед. Чемпионат весь впереди. Сегодня мы скорее потеряли два очка.
— На пресс-конференции Мирослав Ромащенко сказал, что разобрать «Спартак» для него не составило труда. Команда настолько предсказуема для соперников?
— Будет корректнее говорить за себя. В прошлой игре вы видели, что у нас была немного другая схема, сегодня вернулись к 4-3-3. Мы разбираем каждого соперника, изучаем сильные и слабые стороны. Это касается каждой команды. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть прекрасный нападающий Конате, есть Бериша — опасный футболист. Смотрели, тщательно разбирали все игры.
— Еще Ромащенко сказал, что это «Ахмат», а не «Спартак» потерял очки.
— У каждого свое мнение. «Ахмат» играл по-другому, нежели 4-5 месяцев назад, когда мы с ними встречались. У них новый тренер со своей философией, нет смысла обсуждать их игру сейчас. У нас с Ромащенко достаточно хорошие отношения. Не стоит нас сталкивать. Желаю им всего хорошего!
— В прошлом сезоне «Спартак» был на голову сильнее «Ахмата», они тянули время. Сегодня игра была другой. Это «Спартак» стал слабее или «Ахмат» — сильнее?
— Мы сегодня тоже могли забить, как и в игре четырехмесячной давности. Но так сложился матч, сыграли 0:0. Это факт, который надо уже признать и двигаться дальше. Чемпионат долгий. Посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее. Все впереди.
— Сегодня были эпизоды, когда защитники «Спартака» по две минуты перекатывали мяч и не могли начать атаку — с чем вы это связываете? Есть ли у «Спартака» проблемы с выходом из обороны?
— Вы видите какие-то задержки, но столько времени просто не было — точно не 1,5-2 минуты. Нам не хотелось шарашить мяч [вперед]. Искали верное решение. Если вы заметили, мы их находили и развили атаки. Это один из вариантов: можно выходить через короткий пас, выманивать соперника.
— Вас не удивила ранняя замена Соболева? Он обычно проводит полные матчи, а его снимают...
— Что значит — ранняя? Не я делал эту замену. Как я могу ответить на этот вопрос?
— Такое решение тренера не удивило?
— Вышел Миша Игнатов, который отлично тренируется, доказывает и готов играть. Если я скажу, что меня удивила эта замена, то это будет не совсем корректно по отношению к нему. В футболе такое бывает. Но ранняя замена — это все же в районе 20-й минуты...
— Через неделю пауза на сборные — может ли это пойти на пользу «Спартаку»?
— Не хочется забегать вперед. Впереди вторая игра с «Краснодаром», кубковая встреча с «Динамо». В Краснодаре будет достаточно принципиальный матч — это сильная команда, которая находится в верхней части таблицы.
— Приятно, что у Спартака большое представительство в сборной?
— Приятно, что нас всех вызывают в сборную — там шесть человек! Понятно, что это расширенный список. Но здорово, что Валерий Георгиевич обращает внимание на ребят. Вызов в национальную команду — честь для всех.
— Вам скоро 30 — это отметка, после которой Карпин в сборную не вызывает. Говорили с ним об этом?
— У меня 21 ноября день рождения, так что спросите меня об этом 22-го! Что нам обсуждать — я же не разваливаюсь! Это самый расцвет для центрального защитника. Я хочу играть, хочу выступать за сборную. Подтверждаю факт того, что игры национальной команды нужны. Буду готов ездить туда и после 30 лет.
— Как вам сборная Катара?
— Я отлично оцениваю всех соперников. С уважением отношусь. Будем разбирать их сильные и слабые стороны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -