Интервью защитника красно-белых после ничьей с «Ахматом».

«Чемпионат долгий — посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее»

— Что не получилось в матче с «Ахматом»?

— Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими шансами. К сожалению, не смогли забить. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, который выручал и спас нас на последней минуте. Мы пропустили опасную атаку, а он подстраховал. Огромная благодарность!

— У «Спартака» третий матч подряд без победы. С чем вы это связываете?

— В спорте такое бывает. Мы разговариваем об этом внутри коллектива, ищем ключи для исправления. Поражение в Екатеринбурге и с «Зенитом» — уже факт, история. Банальные слова, но надо идти вперед. Чемпионат весь впереди. Сегодня мы скорее потеряли два очка.

— На пресс-конференции Мирослав Ромащенко сказал, что разобрать «Спартак» для него не составило труда. Команда настолько предсказуема для соперников?

— Будет корректнее говорить за себя. В прошлой игре вы видели, что у нас была немного другая схема, сегодня вернулись к 4-3-3. Мы разбираем каждого соперника, изучаем сильные и слабые стороны. Это касается каждой команды. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть прекрасный нападающий Конате, есть Бериша — опасный футболист. Смотрели, тщательно разбирали все игры.

— Еще Ромащенко сказал, что это «Ахмат», а не «Спартак» потерял очки.

— У каждого свое мнение. «Ахмат» играл по-другому, нежели 4-5 месяцев назад, когда мы с ними встречались. У них новый тренер со своей философией, нет смысла обсуждать их игру сейчас. У нас с Ромащенко достаточно хорошие отношения. Не стоит нас сталкивать. Желаю им всего хорошего!

— В прошлом сезоне «Спартак» был на голову сильнее «Ахмата», они тянули время. Сегодня игра была другой. Это «Спартак» стал слабее или «Ахмат» — сильнее?

— Мы сегодня тоже могли забить, как и в игре четырехмесячной давности. Но так сложился матч, сыграли 0:0. Это факт, который надо уже признать и двигаться дальше. Чемпионат долгий. Посмотрим, кто будет прибавлять, расслабляться и прочее. Все впереди.

— Сегодня были эпизоды, когда защитники «Спартака» по две минуты перекатывали мяч и не могли начать атаку — с чем вы это связываете? Есть ли у «Спартака» проблемы с выходом из обороны?

— Вы видите какие-то задержки, но столько времени просто не было — точно не 1,5-2 минуты. Нам не хотелось шарашить мяч [вперед]. Искали верное решение. Если вы заметили, мы их находили и развили атаки. Это один из вариантов: можно выходить через короткий пас, выманивать соперника.

— Вас не удивила ранняя замена Соболева? Он обычно проводит полные матчи, а его снимают...

— Что значит — ранняя? Не я делал эту замену. Как я могу ответить на этот вопрос?

— Такое решение тренера не удивило?

— Вышел Миша Игнатов, который отлично тренируется, доказывает и готов играть. Если я скажу, что меня удивила эта замена, то это будет не совсем корректно по отношению к нему. В футболе такое бывает. Но ранняя замена — это все же в районе 20-й минуты...

«Готов ездить в сборную и после 30»

— Через неделю пауза на сборные — может ли это пойти на пользу «Спартаку»?

— Не хочется забегать вперед. Впереди вторая игра с «Краснодаром», кубковая встреча с «Динамо». В Краснодаре будет достаточно принципиальный матч — это сильная команда, которая находится в верхней части таблицы.

— Приятно, что у Спартака большое представительство в сборной?

— Приятно, что нас всех вызывают в сборную — там шесть человек! Понятно, что это расширенный список. Но здорово, что Валерий Георгиевич обращает внимание на ребят. Вызов в национальную команду — честь для всех.

— Вам скоро 30 — это отметка, после которой Карпин в сборную не вызывает. Говорили с ним об этом?

— У меня 21 ноября день рождения, так что спросите меня об этом 22-го! Что нам обсуждать — я же не разваливаюсь! Это самый расцвет для центрального защитника. Я хочу играть, хочу выступать за сборную. Подтверждаю факт того, что игры национальной команды нужны. Буду готов ездить туда и после 30 лет.

— Как вам сборная Катара?

— Я отлично оцениваю всех соперников. С уважением отношусь. Будем разбирать их сильные и слабые стороны.