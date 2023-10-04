У Промеса худшая безголевая серия за карьеру в «Спартаке». Почему Квинси не похож сам на себя?

Не может забить в РПЛ с августа.

Московский «Спартак» за 10 туров прошел путь от претендента на чемпионство, способного, как казалось, остановить гегемонию «Зенита», до команды, утонувшей в пучине критики за необъяснимую ротацию голкиперов, постоянные провалы в защите и нестабильность в атаке.

Что касается последнего, то тут многое зависит от настроения Квинси Промеса. И если в начале сезона голландец показывал высокую результативность (2+3 в первых четырех турах), то сейчас он стал бледной тенью самого себя — 7 игр подряд в чемпионате без забитых мячей и повторение антирекорда за всю карьеру в красно-белой футболке. Последний раз Квинси огорчал вратаря соперника в РПЛ в матче против «Рубина» 5 августа — тогда красно-белые выиграли со счетом 4:1.

Голевое молчание Промеса длится уже почти два месяца. Время разобраться, что же пошло не так.

Проблемы с реализацией. Голландец стал меньше бить из штрафной

Предыдущий сезон Квинси начал со смены игрового номера, взяв статусную «десятку» после ухода Зелимхана Бакаева в «Зенит». «Спартак» тогда бодро стартовал в чемпионате, набрав 13 очков в 5 играх, во многом благодаря результативной игре голландца. После 10-го тура Промес шел в лидерах гонки бомбардиров с 8 голами и 3 голевыми передачами.

В текущем сезоне команда Абаскаля чуть хуже провела стартовые игры чемпионата — 9 очков в первых 5 турах. Квинси заметно сбавил в результативности — всего 2 забитых мяча и 4 ассиста за такой же период.

Главные причины — Промес стал меньше угрожать воротам из штрафной площади и плохо реализовывать моменты. За весь прошлый сезон он нанес 57 ударов по воротам соперника из «бокса», из них 17 завершились голами. В сезоне-2023/24 Квинси пока пробил 11 раз, забив лишь один гол.

Один из нереализованных моментов произошел в матче 1-го тура против «Оренбурга» после классной передачи Бонгонды и прохода Квинси. Но голландец смазал финальную часть, просто не попав в нижний левый угол.

В матче с «Зенитом» у Промеса была хорошая возможность забить после скидки Соболева, но голландец не попал в створ.

Похожая ситуация произошла с «Ахматом». На этот раз Промес пробил точно в защитника Семенова.

Против «Динамо» Бонгонда вывел Промеса один на один с Шуниным, но голландец замешкался и его накрыл Маричаль.

Позднее у Квинси был еще один голевой момент. Зобнин сделал блестящую передачу вразрез, голландец убежал на рандеву с Шуниным, но не смог перебросить вратаря.

И еще один голевой шанс. На этот раз форвард красно-белых даже не попал в створ.

Появление Бонгонды повлияло на результативность Промеса

Перешедший летом в «Спартак» Тео Бонгонда с первых туров начал показывать яркую игру на противоположном Промесу фланге. Конголезец часто идет в дриблинг и бьет по воротам соперника из штрафной — сейчас на его счету 16 ударов из «бокса», из которых четыре достигли цели.

Если в прошлом сезоне Промес был безальтернативным лидером красно-белых, то теперь у него в партнерах появился еще один атакующий игрок, который любит брать игру на себя. Сейчас в игре «Спартака» не прослеживается крен на левый фланг, футболисты активно задействуют обе бровки. Квинси стал реже встречаться с мячом в атакующей фазе.

Что интересно, два гола Бонгонда забил именно с передач Промеса. Сначала Квинси ассистировал ему в матче с «Балтикой».

А затем голландец выполнил голевой навес с «Уралом». Тео снова аккуратно переправил мяч в сетку головой.

Промес, как и весь «Спартак», страдает от решений Абаскаля

«Спартак», как и сам Промес, забуксовал — всего две победы в последних семи турах. Высказывания агента Джикии, потерявшего место в старте, слухи об увольнении испанского тренера, скандальное видео с участием Квинси из отдела полиции — все это говорит о том, что обстановка в Тушино приблизилась к точке кипения.

Первые сложности в сезоне у «Спартака» появились в матчах против «Урала», «Зенита» и «Ахмата». Ни в одном из этих поединков испанский тренер не показал, что полностью контролирует ситуацию. Абаскаль начал экспериментировать с составом и тасовать игроков в разных линиях. Все это сказалось и на действиях атакующей группы, лидером которой является Промес.

Замена голландца в матче 10-го тура с «Крыльями» — еще одно решение Абаскаля, вызывающее вопросы. Квинси был одним из тех, кто пытался обострять в атаке, создал чуть ли единственный опасный момент для красно-белых в первом тайме — мощно пробил в штангу из-за пределов штрафной.

Также нанес опасный обводящий удар с правой на 25-й минуте. Мяч пролетел чуть выше ворот.

Голландец впервые в этом сезоне не отыграл полные 90 минут. При этом по данным портала Whoscored Промес — лучший игрок «Спартака» в матче с «Крыльями» (оценка 6,7).

Оценки футболистов «Спартака» за матч с «Крыльями Советов» по версии Whoscored.

«По поводу Промеса — нам нужно было усиливать игру в атаке, поэтому мы сделали эту замену», — заявил Абаскаль после игры.

Главному тренеру, безусловно, виднее. Однако решение убрать Промеса с поля на 60-й минуте — как минимум спорное. И таких решений от Абаскаля по ходу сезона мы видели много. Не говоря уже о перестановках во вратарской и защитной линиях.

Кстати, не все игроки «Спартака» понимают логику главного тренера, о чем говорил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

«Пообщался с футболистами из клуба. Надо сказать, волнение и переживания игроков «Спартака» — особенно русских — примерно те же самые, что и у болельщиков. Они связаны прежде всего с выбором состава, с подбором игроков. Не все футболисты в команде улавливают логику Абаскаля — как по стартовому составу, так и по заменам».