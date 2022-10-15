Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-защитник «Локомотива» и «Ромы», чемпион России-2004, а в недавнем прошлом главный тренер минского «Динамо». 15 к 1

1. Ваша первая мысль, когда узнали об увольнении главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна?

— «Ну и правильно! Все к этому шло...» Хотя изначально казалось, что до конца года они со скрипом доработают и уже потом их уберут. Но после разгрома в Сочи у руководства лопнуло терпение.

2. В какой момент поняли, что и в этом сезоне с немецкой бригадой «Локомотиву» ничего не светит?

— В первом же туре. Дома принимали «Нижний Новгород», который к 30-й минуте после удаления Сулейманова остался вдесятером. Но даже это «Локомотиву» не помогло. Вялый перекат мяч в середине поля, ни рывков, ни агрессии, ни ударов... Под такой футбол реально можно заснуть!

Бывает, команда проигрывает, что-то не получается, но она все равно не выглядит безнадежной. К сожалению, про нынешний «Локомотив» этого не скажешь. Игра не выстроена, в обороне провал за провалом, функционально футболисты не готовы.

Я еще могу понять, когда парням мастерства не хватает. Но бегать-то они должны! А эти еле волочат ноги, любому сопернику уступают в скорости. Отсюда куча пропущенных мячей во втором тайме, особенно в последние 15 минут, и череда поражений. Абсолютно закономерных!

Да, случались короткие всплески вроде побед над «Химками» и «Оренбургом». Но одержаны они не благодаря командной игре, а за счет индивидуальных качеств отдельных футболистов. Все-таки подбор исполнителей в «Локомотиве» выше, чем в этих клубах.

3. После 2:4 с «Уралом» и 0:4 с «Сочи» некоторые задавались вопросом: «А может, игроки сливали тренера?» Есть у вас такое ощущение?

— Нет. Или в этом сезоне они вообще все матчи сливали? Да команда просто не готова! Ни физически, ни тактически.

Впрочем, и нет ее, команды-то. Одно название. Разрозненная группа футболистов, у которых ни сплоченности, ни самоотдачи, ни куража. Невозможно поверить, что четыре года назад «Локомотив» стал чемпионом. Как же быстро удалось все развалить!

4. Дмитрий Баринов сильно сдал как игрок?

— Разумеется. Он чем брал? Энергетикой, эмоциями, работоспособностью. И сзади за троих пахал, и атаку поддерживал. Мог закрыть любую позицию. Настоящий мотор команды! А теперь на поле растворился.

Да все футболисты «Локомотива» играют ниже своих возможностей. Выделить некого. Разве что юный Худяков в каких-то матчах смотрелся неплохо, но сейчас и он растерял драйв. Что неудивительно — при такой-то обороне... Проходной двор! За 12 туров пропущено 26 мячей! Я в шоке!

В безобразной форме и центральные защитники во главе с Едваем, и фланговые. Странно, что в межсезонье на правой бровке тренерский штаб предпочел Сильянову, игроку молодежной сборной, Живоглядова и Ненахова. Оба явно не справляются. А Сильянов, перешедший в «Ростов» на правах аренды, сегодня там один из лучших.

5. Хоть за что-то Цорна можно похвалить?

— За покупку Изидора и Педро Габриэла. Это действительно хорошие футболисты. Быстрые, техничные, с великолепным ударом. Думаю, в золотом «Локомотиве» моих времен оба играли бы в стартовом составе. Кто еще? Баринов, Антон Миранчук и Камано. Но, конечно, не в нынешних кондициях. Всем футболистам «Локо» нужно подтянуть «физику». Если бежать не на чем, далеко не уедешь.

Николай Комличенко и Тин Едвай. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6. А самый нелепый трансфер эпохи Цорна?

— Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

Странная, конечно, история. Парень в бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии — наверное, как футболист что-то собой представляет. По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов».

А Раконьяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть — и не могу! Не за что зацепиться! Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го! И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!

C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню «Локомотива».

И все-таки главная ошибка Цорна — безграничная вера в немецкую тренерскую школу. Ладно Гисдоль — это креатура Рангника. Но зачем зимой, когда оба уже покинули Россию, команду доверили Компперу, у которого ни опыта, ни лицензии Pro? Потом позвали Циннбауэра, придумали бредовый тандем, и все окончательно развалилось.

7. Основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива» — Михаил Галактионов. Как вам такой вариант?

— Спорный. Мягко говоря. Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локомотиву». У Галактионова мало опыта, в топовых клубах прежде не работал. «Нижний» на качественно новый уровень тоже пока не вывел. Разве «Оренбург» лучше укомплектован? Нет! Но набрал на пять очков больше.

Или «Крылья» возьмем. Да, спотыкаются, но команда узнаваемая! Со своим игровым почерком. Как и «Ахмат» времен Талалаева. Переоденут майки — все равно ни с кем не спутаешь. А «Нижний» не впечатляет, играет с перепадами.

Юрий Семин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

8. Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня тренировал «Локомотив»?

— Семин, однозначно! В этой критической ситуации, когда команде нужна встряска, а до зимнего перерыва осталось пять туров, только Юрий Палыч может быстро все разрулить и дать результат.

Во-первых, в «Локомотиве» ему каждая травинка знакома. Во-вторых, он тонко чувствует футболистов, умеет выжимать из них максимум. У Семина все играют на пределе возможностей, с дисциплиной порядок. Кстати, в Белоруссии Юрия Палыча очень любят, в свое время здесь больше болели за «Локомотив», чем за «Спартак», ЦСКА и другие российские клубы.

Семин мог бы доработать до конца сезона. Параллельно подбирая преемника, которому в дальнейшем помогал бы в качестве консультанта или одного из руководителей клуба. Все-таки в 75 главным тренером быть сложновато.

9. Вы долго работали с Семиным. Какая его фраза до сих пор в ушах?

— Чаще всего мы слышали с бровки: «У-у, ё!» Это первое, что он произносил, когда начинал возмущаться. А после поражений иногда тянул нараспев: «Все-е-е, денежки зако-о-ончились. Надо работать. А то придешь домой, и кому ты там нужен? Денежек-то нету...»

10. Из «Локо» вы ушли после сезона-2008. Хоть раз могли вернуться — уже в качестве тренера?

— Нет. Меня в «Локомотив» никто не приглашал. Вроде и отдал клубу много лет, и болельщики уважают, но... При Смородской точно не было шансов вернуться — она вычищала всех, кто с Семиным работал. А потом, наверное, уже подзабыли. К этому отношусь философски.

11. В белорусском футболе сегодня есть звезды уровня Александра Глеба?

— Ха! Да их и в российском-то нет! Что уж говорить о нашей лиге... Это раньше хватало ребят, которые могли бы усилить ведущие клубы РПЛ. Сейчас таких днем с огнем не найти. Вон, Лисаковича купил «Локомотив» — и что? В основу не пробился, ушел в «Рубин» и вылетел с ним в первую лигу.

Сергей Гуренко. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

12. Как вы отреагировали, когда два года назад Вячеслав Колосков назвал чемпионат Белоруссии порнографией?

— Перегнул Вячеслав Иванович. Понятно, инфраструктура у нас слабая, мало хороших стадионов, уровень чемпионата за последние годы заметно просел — но при чем же здесь порнография?! На сборах белорусские клубы часто играют с российскими — поверьте, большой пропасти между ними нет.

13. Над чем смеялись последний раз?

— Над хороводом, который неделю назад в матче с «Уралом» водили игроки «Химок» при подаче углового. Знаю, что Гогниев и в «Алании» это практиковал. Вот смотрел я и думал: что бы сказал тренеру, если бы мне, футболисту, предложили поучаствовать в таком хороводе? Целый час размышлял! И сам себе ответил: «Нет, я бы не согласился, под любым предлогом увильнул бы». Я не против каких-то новшеств, но карусели при розыгрыше стандарта — перебор.

14. Традиционные вопросы. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Иными словами, все ли методы хороши для достижения результата? Нет! А уж закон тем более нельзя нарушать. Даже руководствуясь благими намерениями.

15. Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу зависть, вранье и подхалимов.