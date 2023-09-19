Мощная трансферная кампания «Динамо»-2023. Цифры и инсайды

«СЭ» подводит итоги летней работы бело-голубых на рынке.

Пятница, 15 сентября. Петровский парк. Стадион «ВТБ Арена». 60-я минута матча «Динамо» — «Пари НН». Замена в составе хозяев: Дениса Макарова меняет Бителло. И это событие становится главным в игре, несмотря на довольно неожиданную ничью. Бразилец, который только-только прибыл в Москву и почти не тренировался с новой командой, сразу дал понять, почему бело-голубые заплатили за него «Гремио» 10 миллионов евро. Техничный, быстрый (прежде всего, в плане принятия решений), постоянно нацеленный на обострение полузащитник понравился. Его трансфер стал квинтэссенцией работы динамовцев на летнем рынке. И мы к этому переходу еще вернемся. Но для начала нужно вспомнить принцип «чтобы что-то купить, необходимо что-то продать». Причем продать в условиях, максимально отдаленных от идиллических принципов свободного рынка.

Продажи

В нынешнее трансферное окно «Динамо» удалось продать футболистов, которые по факту расстались с клубом еще год назад из-за решения ФИФА, за исключением защитника Ивана Ордеца. У москвичей получилось организовать аукцион между турецкими грандами за 24-летнего хавбека Себастьяна Шиманьски, игравшего в аренде в «Фейеноорде». Итогом стали 11 миллионов евро от «Фенербахче» плюс приличные бонусы и проценты со следующей продажи — за поляка получена примерно в два раза большая сумма, чем потрачена в свое время на его приобретение. Хотя в теории полузащитник мог приостановить действие соглашения с бело-голубыми до конца его срока и уйти бесплатно, как его призывали сделать в Польше.

Скромнее выглядят цифры трансфера за 25-летнего хавбека Никола Моро, у которого оставался последний год контракта, и опять же возможность его приостановки — «Болонья», где хорват находился в аренде, выкупила права на футболиста за 3 миллиона евро. Но при этом у «Динамо» есть опция получения 50 процентов доходов с его будущей продажи. Конечно, не исключено, что Моро проведет в «Болонье» всю оставшуюся карьеру. Но с учетом возраста и футбольных реалий подобный сценарий маловероятен, так что в Петровском парке надеются со временем увеличить доход со сделки по балканцу.

21-летний центральный защитник Саба Сазонов уехал в «Торино» за почти 3 миллиона евро. В 2021 году игрок пришел в «Динамо» свободным агентом из «Зенита-2» и быстро дорос в столице до уровня первой команды — во многом благодаря обстоятельствам. Этим летом Саба хорошо проявил себя в составе Грузии на молодежном чемпионате Европы и был замечен скаутами из Турина. На мой взгляд, это удачный трансфер — Сазонов, по крайней мере на данном этапе, уперся в некий потолок (насколько мне известно, схожего мнения придерживаются и в спортивном блоке «Динамо»), так что его продажа за неплохую компенсацию представляется логичным шагом. Тем более что при таком раскладе получают простор для роста другие перспективные игроки центра обороны — 18-летние Милан Майсторович (сейчас травмирован) и Иван Лепский.

В аренду с обязательством выкупа за 40 миллионов рублей отдан Владислав Карапузов — если опция будет активирована «Пари НН», это, по сути, окупит расходы на вратаря Кудравца.

Ну и самый яркий трансфер — Захарян в «Реал Сосьедад». И по внешним факторам — отъезд россиянина в топ-лигу всегда большое событие, тем более в нынешних условиях. И по финансовой составляющей — около 13 миллионов евро одним траншем (что делает переход выгоднее) плюс примерно 20 процентов от последующей продажи. Знаю, что среди болельщиков бело-голубых есть критики этой сделки — мол, коллектив лишился самого креативного и перспективного (всего 20 лет) исполнителя. С одной стороны, это факт, но у медали всегда есть другая сторона. У Арсена оставался последний год контракта, он ставил для себя абсолютным приоритетом продолжение карьеры в Европе. Если бы не вариант с Испанией, то в сентябре «Динамо», по моим данным, постаралось бы договориться с Захаряном о продлении трудовых отношений. Но на клуб с конкретным предложением вышел «Реал Сосьедад».

Причем переход не только выгоден бело-голубым с точки зрения экономики, но и выглядит прорывом для всей РПЛ: возникло понимание, что переезд российского игрока за большие деньги в топ-5 европейских чемпионатов реален, несмотря на международную обстановку.

Фабиан Бальбуэна. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Покупки

Из приведенных выше данных становится понятно, что бюджет бело-голубых прилично пополнился. Значит, появились средства на приобретение футболистов на смену ушедшим. Но начну не с новых лиц, а с возвращения 32-летнего защитника Фабиана Бальбуэны из «Коринтианса». По сути, это тоже полноценный трансфер. В лице опытного парагвайца новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка видит человека, который должен добавить солидности обороне и стать вожаком — как для легионеров, так и для россиян. Подобными качествами южноамериканец наделен. Обычно такие игроки дешево не продаются, но москвичи сумели вернуть Бальбуэну, по сути, совершив топовый по меркам нынешней РПЛ переход.

За счет чего это удалось? Летом-2022 Бальбуэна уезжал без скандала и битья посуды — Фабиану и клубу удалось сохранить нормальные отношения. Парагваец вел себя корректно, а в «Динамо» понимали, что главная причина приостановки договора и отъезда — не гонка за длинным долларом (как у сбежавшего ночью Варелы), а реальные житейские трудности, связанные с семейными обстоятельствами. На протяжении сезона менеджмент бело-голубых поддерживал с игроком связь, в конце июня подключился и Личка. Южноамериканец чувствовал внимание, поддержку, а жизненная ситуация за год относительно нормализовалась.

В итоге Бальбуэна нашел разумный компромисс между работой и семьей. К тому же альтернативных вариантов, сопоставимых с динамовским, у футболиста уже не имелось.

Вратарскую линию с зимы пополнит 20-летний белорус Андрей Кудравец — его выкупили летом и оставили в БАТЭ до перерыва в чемпионате России. Понятно, что есть Антон Шунин, но он а) не молодеет (в январе исполнится 37 лет) и б) через год завершается его действующее соглашение с клубом. При этом 27-летний Игорь Лещук пока так и не сумел отвоевать у ветерана пост номер один. В этой ситуации зимнее появление в составе молодого голкипера сборной Белоруссии выглядит логичным. Да, БАТЭ провалился в отборочных раундах еврокубков, но в футбольном мире Андрея все равно котируют высоко — он регулярно включается в различные рейтинги солидного сайта transfermarkt как один из самых дорогих голкиперов мира в своем возрасте. Бело-голубые приобрели его всего за 350 тысяч евро — при указанной на тот самом transfermarkt стоимости в 800 тысяч.

Сага с 27-летним полузащитником Луисом Чавесом стала непростой и длилась почти два месяца. После отказа «Пачуки», где раннее выступал мексиканец, продавать свой актив (под предлогом невозможности и нежелания работать с представителем России) хавбек не выдержал и решил активировать опцию самовыкупа, которая почти на 2 миллиона ниже суммы, указанной на transfermarkt — 4,6 миллиона, а не 6,5. Ранее Луис не делал этого из уважения к своему клубу — давал «Пачуке» возможность заработать на переходе, но там парня подвели, не выполнив обещания. Впрочем, это проблемы мексиканцев, а в Петровском парке Чавес должен помочь сбалансировать среднюю линию бело-голубых.

Хорхе Карраскаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

25-летний атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль уже отлично известен в России как человек, способный творить на поле и делать результат — иногда даже в одиночку. Но также ни для кого не секрет, что для этого тренер (вне зависимости от команды и фамилии) должен найти с колумбийцем контакт, правильно настроить его. Если у Лички получится, то сделку на 3,5 миллиона евро с ЦСКА следует признать выгодной для обеих сторон: одни получили мастера высокого уровня, другие — деньги за довольно проблемный актив. Если нет — придется констатировать, что в плюсе остались только красно-синие. Время покажет.

Ну и наконец, тот самый Бителло, оставивший приятное впечатление своим дебютным получасом в РПЛ. За 23-летним бразильцем охотились «Арсенал», «Монако», «Лион», «Фейеноорд» — как раз на замену Шиманьски.

Сделка с командой из Роттердама была близка к закрытию, но сорвалась из-за жадности «Гремио», который в последний момент повысил ценник, и трансфер не состоялся. Похоже, плюс-минус та же история происходила и с другими претендентами на хавбека, так что после завершения заявочного периода в Европе у «Динамо» просто не осталось конкурентов. В итоге Бителло прибыл в Москву почти без личных вещей — прямо из расположения олимпийской сборной Бразилии, проводившей матч в марокканской Касабланке.

Между тем переговоры, как мне рассказали, складывались непросто. Переход состоялся 14 сентября за считанные часы до закрытия окна в РПЛ. Это достижение динамовцев, сумевших на флажке дожать «Гремио» и сторону игрока. Ведь в качестве обратного примера есть история с ЦСКА и левым бровочником «Сан-Паулу» Велингтоном — красно-синим не хватило времени, чтобы получить окончательную ясность по здоровью игрока.

По отзывам экспертов по южноамериканскому рынку, Бителло способен выходить на позициях 8, 10 и на флангах атаки, обладает приличным футбольным интеллектом, работоспособностью, техникой. Кое-что из этого набора можно было разглядеть уже во встрече с «Пари НН». Так что не исключено, что самый дорогой трансфер лета в РПЛ на вход (10 миллионов евро) станет и самым интересным.

Итог

Руководство «Динамо» не только сумело в нынешних непростых условиях продать в серьезные европейские клубы всех, кто по тем или иным причинам стоял на выход, но и заменило их на качественных легионеров уровня сборных. При этом в итоге все операции закрылись с положительным экономическим эффектом — для современной ситуации, в которой оказался наш футбол, это более чем важный фактор. Кампания, по крайней мере на первых порах, выглядит логичной, точечной и качественной. Хотя, конечно, нельзя забывать про риски адаптации мексиканца Чавеса с бразильцем Бителло плюс уже упомянутые особенности Карраскаля.

Ушли игроки, которые смотрели в сторону Европы — нелегко вспомнить, чтобы за одно окно российский клуб продал сразу четырех человек в команды уровня ЛЧ либо топ-5 лиг. А все новички, помимо имеющегося в наличии класса, стилистически, кажется, подходят под футбол Лички, имеют потенциал для завоевания клубом медалей.

Так что инициатива сейчас на стороне чеха, ставшего самым первым трансфером прошедшего лета: посмотрим, как он сумеет интегрировать новичков в состав и настроить футбол бело-голубых. Материал в распоряжении Марцела оказался весьма приличный — с ним не только можно, а именно нужно бороться за высокие места.